“Air-e es enemiga del pueblo”, afirman habitantes de Riohacha

Luis Mora Domínguez

mayo 31, 2022

Las tarifas y el tratamiento que está dando Air-e a los usuarios de La Guajira, de acuerdo con la opinión expresada por ellos, es que esta empresa prestadora del servicio de energía eléctrica, es enemiga de los guajiros.

Aseguran por un lado que las tarifas aumentan indiscriminada y continuamente, sin que los hogares incrementen sus artefactos electrodomésticos. Por el otro señalan que en materia de reclamos no reciben la atención con calidad humana, mientras que la respuesta a dichos reclamos siempre desfavorece al pueblo.

El rumor sobre el clamor de los usuarios de Air-e es tan grande, que al menos en la capital de La Guajira, es un secreto a voces, crece como una bola de nieve en distintos sectores y estratos sociales de Riohacha.

En los colectivos, en las tiendas, en las EPS y donde quiera que hay una reunión de habitantes de esta ciudad, el tema principal es Air-e y sus altas tarifas de energía.

Ante esta evidencia, optamos por visitar algunos sectores de Riohacha, con el propósito de auscultar a los usuarios de la citada empresa, para conocer de primera mano sus conceptos u opiniones.

Juan Carlos Montenegro, habitante de La calle 11ª con carrera 11 (sector conocido popularmente como El Chiquero), conceptúa que “Air-e continúa cometiendo las mismas falencias de la anterior empresa operadora, el servicio sigue siendo lo mismo, las tarifas siguen elevadas y la clase dirigente no hace nada para evitar esta situación”.

Oswaldo Alfonso Nieves: “Sobre la empresa Air-e tengo un concepto malo porque ellos a veces hacen un censo y vienen las tarifas más caras. Preguntado sobre qué clase de electrodomésticos tiene esta habitante del barrio 31 de octubre, este respondió, “yo lo que tengo son abanicos y una neverita”.

De acuerdo a lo expresado por este usuario, por los electrodomésticos que tiene en su hogar, no debería pagar el valor que viene cancelando mensualmente y opina que Air-e le está robando.

Un habitante del barrio Cooperativo, quien prefirió no dar a conocer su identidad, asegura que “Air-e ha sido peor que Electricaribe, porque las tarifas se han incrementado paulatinamente, no las han aumentado de un solo tajo, pero si en el tiempo que llevan considero que en casi un 20%, por lo menos en mi hogar y no he comprado ningún tipo de ‘articulo’ adicional a los que siempre hemos manejado, considero que Air-e nos está robando o le está permitiendo el estado que suba las tarifas indiscriminadamente…. Se aceptaría que subieran un porcentaje para todo el año, pero es que todos los meses llega la facturación más alta”.

Este usuario que por temor a represalias no quiso dar a conocer su nombre informó que con Electricaribe pagaba mensualmente un promedio de 180.000 pesos y ahora está cancelando $280 mil.

Carlos Ariza, quien reside en la invasión 12 de marzo, califica las tarifas que cobra Air-e como “lo más desastroso que existe, ¿cómo es posible que uno tenga un foquito y un abanico y tenga que pagar entre 80 y 100 mil pesos? no se de donde ellos sacan eso… donde yo vivo es una invasión y hay personas que pagan hasta 150.000 pesos mensuales, porque nos cobran dizque por estimativo…para mi nos están robando, porque no se sabe de donde sacan ellos la tarifa que nos cobran”

Yamile Vásquez, del barrio 31 de octubre dice: “Yo tengo un televisor, un ventilador y una nevera, vivo sola y paso todo el día en mi trabajo, la factura que me llega mensualmente es por valor de 100 mil pesos, muchos vecinos de mi casa también se quejan porque no tienen muchos electrodomésticos y les llega la factura muy alta, para nosotros esta empresa nos está robando”.

Muchos son los testimonios de la inconformidad que tienen los riohacheros y guajiros sobre el accionar de la nueva empresa operadora del servicio de energía para esta zona del país, sobre todo en materia de sus tarifas.

En consenso se puede afirmar que, para los habitantes de Riohacha y resto de La Guajira, Air-e es una empresa enemiga, por cuanto consideran que lesiona sus intereses económicos con sus altas tarifas y además aseguran que si Electricaribe operaba el servicio pesimamente y cobraba alta tarifas, con Air-e las cosas están peores.