Aída Victoria Merlano Habló acerca del caso de Valentina Trespalacios

El domingo pasado se conoció la aberrante noticia del asesinato de la Dj Valentina Trespalacios, hecho que conmocionó a todo Colombia y dejó ver como la violencia contra la mujer está presente en todas partes. A raíz de esto la influencer Aída Victoria Merlano decidió hablar acerca del tema y dar un mensaje de prevención a las mujeres.

"A parte de un mensaje de justicia, creo que es importante un mensaje de prevención. No se traguen los problemas, cuestionen y siempre atentas de las alertas. SÉ LA AMIGA METIDA, porque a veces esa amiga salva. Recuerda que puedes comunicarte a la línea 100 para reportar algún caso" Escribió Merlano en el video que compartió en Instagram.

La influenciadora también dijo que muchas mujeres en estos momentos se encuentran en riesgo por estar en una relación abusiva de la que no tienen idea porque están siendo manipuladas y esto hace que no salgan de la burbuja en la que se encuentran. En su mensaje motiva a las mujeres a salir de esa relación en la que no se les permite tener amigos y donde la pareja no tiene control de sus impulsos.

Finalmente, resaltó que si sienten que algo no está saliendo bien en su relación hablen acerca del tema con sus amigos o en lo posible con un psicólogo. Insistió en que no se quedaran calladas frente a las ‘Red flags’ y en no minimizar este tipo de alertas.