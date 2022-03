¿Águilas Negras y cristianos en el mismo equipo?

Ambos salieron al tiempo a hablar sobre el aborto. ¿Por qué los cristianos no deben seguir a quienes llaman a más guerra mientras se denominan 'provida'?

Por: Paula Barbosa Ardila |

marzo 31, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Me causó curiosidad ver cómo al momento del fallo de la Corte Constitucional acerca de la despenalización del aborto salieron los cristianos y las Águilas Negras a pronunciarse al mismo tiempo. Precisamente, es interesante observar cómo la extrema derecha y la religión nuevamente están tomando su camino histórico de complicidad en manejo ideológico y de uso de la violencia como herramientas de poder.

Pero más interesante aún es ver cómo los cristianos evangélicos, fuertemente perseguidos, oprimidos y hasta asesinados en Colombia por la derecha católica del siglo XX, ahora son su nuevo instrumento político.

-Publicidad.-

Sin embargo, el fenómeno de derechización radical de muchos pastores evangélicos no es nuevo. La politización evangélica se hizo evidente en el plebiscito por la paz de Santos en 2016.

Trágicamente, los cristianos salieron a votar en masa, después de la dispendiosa tarea de pastores, convenciendo a sus feligreses de que la ideología de género se iba a tomar el país y que los homosexuales tenían una agenda de convertir a nuestros hijos en gays si se firmaba la paz, porque los acuerdos incluían el tema de género, especialmente violencia hacia la mujer. A ese nivel de idiotez fue el asunto.

Publicidad.

Tristemente, los cristianos, siendo llamados a ser “hacedores de paz” por Jesús mismo, terminaron haciendo trizas la posibilidad de reconciliación para Colombia y se convirtieron en proguerra. La historia les va a tomar cuentas, y el cielo también.

El fenómeno no termina ahí. Iván Duque gozó del apoyo de la gran mayoría de iglesias evangélicas en Colombia. El miedo al comunismo, al castrochavismo y a la ideología de género fue el eje de campaña que se tomó los púlpitos evangélicos para las elecciones en 2018. Duque fue bendecido y se dejó imponer manos de cuanto pastor le prestaba su púlpito.

De ahí salió nuevamente la extrema derecha como la salvadora de Colombia. Y es que ahora los cristianos evangélicos en Colombia, de hacedores de paz, se convirtieron en proguerra. La pregunta entonces es: ¿cómo se puede ser provida y proguerra al mismo tiempo? Si el Nazareno nos dejó el legado de poner la otra mejilla, de ser reconciliadores y hacedores de paz, de amar a nuestros enemigos y bendecir a quienes nos maldicen, ¿cómo es posible que aquellos que se hagan llamar seguidores de Cristo salgan a pedir muerte a guerrilleros y delincuentes y justifiquen la muerte de personas que vivan y piensen diferente? Porque ahí hay una contradicción profunda.

Para este periodo electoral en 2022 las preguntas nuevamente abundan. ¿Desde cuándo la guerra es un valor cristiano? ¿O la justificación de matar a otro se convirtió en una enseñanza del Salvador? ¿Desde cuándo aliarse con corruptos, genocidas, acaparadores de tierras robadas, paramilitares, narcotraficantes, es más aceptable solo porque están en contra del aborto?

De ahí el comienzo de mi disertación. El aborto es aparentemente el tema actualmente más importante para los evangélicos en un país donde hay masacres semanales. Lo digo porque no hay pronunciamiento alguno de los pastores en contra del asesinato de líderes sociales, ni en contra de masacres o desplazamientos, tampoco en contra del bombardeo a menores o la desnutrición crónica que está matando a cientos de niños en Colombia de manera semanal.

Nada de eso está en la agenda evangélica cuando los pastores se pronuncian políticamente. En esa lógica, ¿entonces podemos decir que las Águilas Negras pueden clasificarse como cristianas? Porque ellas también son “provida”, según el significado práctico a este término dado por los evangélicos.

Y es que tristemente la ignorancia política, económica, social e histórica abunda en los púlpitos cristianos. Porque es importante anotar que para ser pastor en Colombia no hay requisitos. Cualquiera puede autodenominarse pastor y montar una iglesia. El problema no es solo político. Es que ni siquiera formación teológica tienen aquellos que montan a liderar espiritualmente a sus feligreses. Esto evidencia las grandes brutalidades que salen a decir, incluyendo las constantes contradicciones entre creencias cristianas y su accionar en la participación política.

Si bien el aborto no está considerado como una vía legítima de acción desde la perspectiva cristiana, ¿porque se ha hecho caso omiso a las mayores causales de muerte y destrucción en Colombia en los púlpitos evangélicos? ¿No deberíamos ser los creyentes los más interesados en ver en Colombia la justicia social que nunca ha tenido? ¿Acaso la pobreza y la injusticia no son las principales causales de la guerra interna colombiana? Nuevamente la ignorancia en este aspecto es abundante en los líderes religiosos cristianos.

Lo más irónico de esto es que la Biblia está llena de llamados a la acción en favor de los pobres, los desfavorecidos, los más vulnerables socialmente, los excluidos y hasta los extranjeros. Pero no hay voz que se levante desde esos megapúlpitos a pedir y a trabajar por un país sin pobreza, sin muerte y sin guerra. Todo lo contrario.

Los mejores aliados del status quo son ahora los evangélicos y cada vez que alguien toca el tema de justicia social, es tildado de comunista, socialista, castro-chavista y guerrillero. Si Jesús viniera a Colombia a darnos sus enseñanzas y a desglosar su palabra en el 2022, sería puesto en la lista de las Águilas Negras y asesinado con el beneplácito de los religiosos. Porque los cristianos evangélicos y las Águilas Negras son ahora del mismo bando, de acuerdo con las prioridades cristianas hoy en día.

Con esto entonces, llamo a cordura a los millones de creyentes en Colombia. No podemos seguir la ignorancia de aquellos que dicen ser más iluminados espiritualmente. Los frutos, decía el Mesías, son la manera de determinar quien viene de parte de Jesús. Los frutos deben ser reflejados en obediencia, lo que requiere acciones concretas. No predica sino practica. Eso es lo que cuenta en la divisa celestial, según la Biblia.

Los creyentes y seguidores de Cristo tenemos una obligación tácita de trabajar por la paz, por la reconciliación, por la justicia bíblica, que es justicia social, por la eliminación de la pobreza, y por la reparación de un país que no ha conocido la belleza del Shalom. Se supone que debemos esparcir el aroma de Cristo, su reino, que no es político, lo llevamos aquellos que creemos en Él.

Ese aroma se ve reflejado en el amor con el que vivimos, un amor sacrificial que nos lleva a dar la vida por otros, no a quitarla. Por eso no podemos seguir a los pastores que ahora nos asustan con propaganda barata y nos animan a votar por conservar estructuras económicas que mantienen la pobreza y la injusticia, que han y continúan matando a millones de colombianos. No podemos seguir a quienes, como lobos vestidos de ovejas, nos llaman a más guerra y más violencia, y justifican la muerte de millones, pero se dicen “provida” porque condenan el aborto.

Jesús bien nos decía: sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Nuestra capacidad crítica es fundamental en esta coyuntura que vive nuestro país. Reivindiquemos el nombre del Jesús al que seguimos, y trabajemos en conjunto y en amor por la paz de Colombia.

Porque nuestro Salvador nos dejó este legado: “Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados Hijos de Dios”.