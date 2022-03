Agarrón entre Ingrid Betancourt y Félix de Bedout

En el debate que sostuvieron todos los candidatos presidenciales menos Gustavo Petro en RCN, la candidata Ingrid Betancourt volvió a ser fuertemente criticada por su desconocimiento del país. Uno de los más acuciosos críticos de Ingrid fue el periodista Félix de Bedout quien, en un trino, le dio durísimo a la candidata presidencial:

Betancourt respondió con fiereza a la interpelación de Félix:

Sin embargo el contraataque de De Bedout dejó sin palabras a Betancourt:

No,Ingrid. La crítica no es sectarismo y lo que sería machista es la condescendencia por ser mujer. En otras ocasiones he resaltado su participación pública, pero la falta de preparación para esta campaña me sorprende. Y yo no soy candidato, no tengo la preparación para serlo.

