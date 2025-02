Adiós al poeta de Caicedonia: William Piedrahita y su legado inmortal

Por: Manuel Tiberio Bermúdez Vasquez |

febrero 20, 2025

«A Caicedonia le canto porque la llevo en el alma

Porque en sus calles, traviesa, descalza corrió mi infancia»

Son versos de una canción dedicada a Caicedonia. El autor en ella, manifiesta el amor hacia la tierra de sus afectos que nunca se olvidó y que siempre tuvo un espacio en sus recuerdos.

Lamentablemente, ese ser humano, compositor, poeta y periodista, que desde las palabras expresaba sus sentimientos, recién ha fallecido, el 30 de enero de 2025, tranquilo y rodeado de su familia, en Bellaviu, Orlando, Florida, Estados Unidos a donde la vida le llevó desde el año 1965.

Por esas carambolas hermosas de la vida tuve el privilegio de su amistad y sus libros tienen un lugar especial en mi biblioteca de nostalgias.

Digo «carambolas» porque de quien sí fui amigo personal fue de su hermano, el poeta Óscar Piedrahita, con quien compartí poemas y vinos.

Y aunque no lo conocí personalmente, con William nos “guasapiabamos” como dicen ahora. Es una pena que las cartas escritas a mano hace rato dejaron de llevar saludos y abrazos, pues creo que hubiésemos tenido correspondencia fluida y verseada.

En algunas ocasiones hablé con él por teléfono. Me manifestaba, siempre, los afectos que por Caicedonia guardaba. Recitaba nombres de amigos y de sucesos que guardaba en su alma con una emoción especial.

La muerte, «esa eterna vencedora», le acaba de llamar hacia ese lugar incognito que a todos nos espera, pero sus composiciones y sus versos caminaran en las voces de quienes tuvieron el privilegio de compartir con él. Sus libros serán los emisarios de las palabras que se van por el mundo a «chismosiar» con los lectores nuestros “pensares y sentires”.

Lo de componer canciones le había dado reconocimiento desde que se llevara el primer lugar en el Festival de la Balada, realizado en Armenia, Quindío en 1972. Luego publicaría sus libros Dinastía Poética y Canto y poesía, en los que por medio de los versos cuenta y canta sus vivencias y sus afectos.

Su poesía emocionaba porque construía los versos con la perfección de un orfebre que busca la palabra justa para que diga lo que el alma dicta. Para que el poeta dibuje la emoción que bulle en el alma, baje despacito por el brazo para que la mano la trace en el papel.

¡Ah la vida! O mejor, la muerte. Cómo le gusta golpearnos con su presencia para llenarnos el corazón de tristezas. Desde aquí, mi abrazo solidario para su familia, para sus amigos. Para el recuerdo y homenaje, estos versos que nos revelan su especial sensibilidad.

METAMORFOSIS

Una radiante mañana

En que Dios se acordó

Del hombre,

Muy amoroso

—tal vez con cargo de conciencia—

Le envió besos, muchos besos,

Y de inmediato

Surgieron las mariposas.

LA LUNA

Ese fisgón y cósmico ojo,

Puesto adrede por Dios,

Para espiar

Los nocturnos desvíos

Del hombre,

Y poder él,

Indiferente y sordo

A sus clamores,

Seguir sumergido

En su eterno letargo.

P.D. La última vez que William me escribió lo hizo apesadumbrado porque la canción homenaje a su pueblo se seguía interpretando erróneamente. Espero que esta recomendación sea tenida en cuenta por quienes la interpretan

«Un saludo estimado amigo, Manuel Tiberio: quería comentarte algo muy personal que a lo mejor tú lo has notado, pues te hice llegar mi libro donde está escrito el bambuco A Caicedonia.

He oído varias versiones y sinceramente me han gustado pero, desafortunadamente, cambiándole la letra y cometiendo garrafales errores. Tienen mi libro en la biblioteca de Caicedonia que les podría servir para copiar bien el texto, sin embargo, no lo hacen.

Donde dice: «porque en sus calles, traviesa, descalza, corrió mi infancia», ellos escriben o cantan (en sus calles traviesas) o sea que las traviesas son las calles, no mi infancia.

Donde dice; «hija del tiple y el hacha»; ellos dicen del tiple y del hacha. En el último homenaje que le hicieron a Espinal titulado: A Caicedonia le canto… a pesar de que Henry lo grabó, cometen los mismos errores.

Sería muy bueno, y te lo agradecería, que en uno de tus escritos trajeras el tema y lo comentaras. Me siento muy halagado por la acogida a mi canción, pero ojalá la cantaran como es y no lo desfiguraran haciéndome quedar mal.

Un abrazo.

William

