- Adiós a nuestro columnista

Por 6 años Enrique Daza escribió con agudeza y precisión análisis de la realidad económica colombiana y la actualidad mundial, hoy su espacio es triste despedida

Enrique Daza Gamba escribió su primera columna en Las 2 orillas el 17 de agosto de 2020. La titulò “Duque y la jugadita de Trump en la presidencia del Bid”, Hoy, 9 años después, estamos despidiéndolo. Cada 15 días abordó los temas de la actualidad internacional con una solvencia de especialista reconocida por quienes comulgaban o no con sus planteamientos.

Fundador del Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo) y de la revista Deslinde de la que fue su director, en ella se consignó la defensa de empresas como Isagen y la postura en contra de las privatizaciones. Economista, psicólogo, su lucha en defensa de la productividad y la industria nacional contra de los tratados de libre comercio quedó reflejada en sus columnas quincenales de Las 2 Orillas. De hecho, fue el fundador de la la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio y el ALCA (Recalca).

Analista y crítico, miembro de la junta directiva de la Asociaciòn Colombiana de Economía Crítica -Acecri, fundada en 2017, con ella participó n en la organización del XIII encuentro de los economistas latinoamericanos en Bogotá que se realizó el año pasado.

En su devenir reciente de la policía, fue directivo del Polo Democrático Alternativo (PDA) el partido de centro-izquierda, activo entre 2005 y 2025, y más recientemente fue integrante del Comité Ejecutivo de Dignidad & Compromiso.

Su señorío y bonhomía serán recordados como sus innumerables trabajos, estudios y análisis guiados por la lucha democrática y la salud de Colombia. El 15 de enero publicamos la que sería su última columna: ¿Podrán Trump y el chavismo cogobernar a Venezuela? Gracias, Enrique.

Velación:Funeraria La Candelaria, carrera 13,34.69

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