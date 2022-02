Adicto a la cirugías: gastó más de 130 millones de pesos para verse perfecto

.Publicidad.

El británico de 28 años Dale Saint Cullen conmocionó la redes al contar su testimonio estético. Desde hace cinco años, el joven se sometió a su primera cirugía que le abrió un largo camino a lo que se convirtió en una adicción: lograr un rostro perfecto. El medio The Mirror fue el encargado de divulgar la historia donde el protagonista se gastó 25 mil libras (unos 131 millones de pesos) en operaciones. Entre ellas se encuentra una larga lista de retoques en su mandíbula, nariz, dientes, labios y barbilla. Fue tanta su afición que viajó hasta Turquía y Polonia para conseguir el físico ideal.

Aunque no se arrepiente de ningún procedimiento, él mismo confiesa haber sido víctima de las redes sociales y la superficialidad que abunda en ellas. “Nunca me di cuenta a tiempo, pero estaba viendo a personas que lucían perfectas y caí en un círculo vicioso en querer alcanzar algo que no era real. Todo era falso”, contó a The Mirror.

