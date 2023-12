Las adicciones: el verdadero camino del infierno

Por: Carlos Alberto Sánchez Ortiz |

diciembre 07, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Quien lo vive lo entiende.

La sociedad tiene adicciones, más de lo que podemos llegar a pensar, sobre todo porque las más populares son a las sustancias y no hemos comprendido, que las conductuales, si bien son silenciosas, causan el mismo efecto devastador en el cerebro.

..Publicidad..

Fui adicto 14 años a los casinos y 20 a la marihuana, donde literalmente estuve secuestrado por un cerebro, que pide a gritos saciar su placer, no importa que agote mentalmente, como sea hay que satisfacerlo.

...Publicidad...

La sociedad aún sigue sin comprender a quienes viven sin control, entregados a las adicciones, y como no se entiende nuestra enfermedad, se tiende a creer que es por un simple capricho y no se profundiza en la realidad, donde muchas veces la persona que lo vive, tiene una serie de conflictos no resueltos en su infancia, adolescencia y hasta temas genéticos están involucrados.

....Publicidad....

Hoy entreno cerebros adictos, gracias a que comprendí las lógicas de mi enfermedad.

Instagram: @escritorcarlossanchez

| También le puede interesar: Las bondades del cigarrillo electrónico: la gran mentira de la industria tabacalera