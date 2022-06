Acostarse con su hijastro: El error que no le dejan olvidar a Marbelle

Todos sus ataques en contra de Petro la hicieron ganarse el odio de la gente. No le rebajan una y cuando pueden le recuerdan sus fantasmas del pasado

.Publicidad.

Previo a la segunda vuelta presidencial que dejó a Gustavo Petro Urrego como presidente electo de los colombianos, Marbelle lanzó un duro ataque contra la pareja del candidato, Veronica Alcocer, y la llamó “brincona”. Dicha palabra desató un sinfín de respuestas a la artista, a quien varios usuarios le recriminaron su rabo de paja y le recordaron cuando se metió con el hijo de Royne Chávez, su expareja, cuando este se encontraba en la cárcel.

Marbelle diciendole "Brincona" a la esposa de Petro y ella era la que le brincaba en la cama al hijastro, mientras el marido estaba en la cárcel, no sólo es adicta al dolor, sinó al delito, digna Uribista 👌 — Rico (@Robotin1111) June 15, 2022

-Publicidad.-

Marbelle llamando brincona a verónica alcocer esposa de petro. Brincona ella que mientras su marido estaba preso ella se revolcaba en la cama con el hijastro. No tiene vergüenza ese remedo de mujer sin moral. — Diana María Arias (@DianaMaraArias2) June 14, 2022

Todo inició en el año 2004. Chávez fue detenido por enriquecimiento ilícito e ingresó a la cárcel La Picota de Bogotá. Su hijo, Royne Jr, llegó a la capital para acompañar a su padre durante la detención. En ese momento tenía 15 años y, como cualquier joven, sufrió al ver a su padre tras las rejas.

Publicidad.

En ese momento fue cuando empezó el acercamiento entre Marbelle y él. Se llevaban 7 años de diferencia pero poco importó. Una desaforada relación llena de pasión y adrenalina comenzó entre ambos y durante algún tiempo funcionó mejor de lo esperado. Sin embargo, los secretos en algún momento se tienen que saber, y gracias a un empleado que los pilló, Royne Chavez se enteró de la traición y mandó a ambos al olvido. Marbelle logró seguir forjándose una presencia como cantante, pero Royne Jr se fue a vivir con su madre y es el día que no ha podido dejar el pasado atrás y seguir con vida.

Es por este historial que los usuarios de Twitter no perdonan a Marbelle, y no entienden cómo alguien que se metió con su hijastro es capaz de llamar a la primera dama “brincona”. Para ellos no tiene cara para dar tales calificativos.

@Marbelle30 dice que @Veronicalcocerg es brincona, y se le olvidó que era usted la que se echaba a la muela a su hijastro de 15 años, cuando metieron a su marido Royne Chávez a la cárcel por corrupto. Ay, Marbelle, el pez muere por la boca. pic.twitter.com/Dyd85MVY6R — Mads Rocks (@MadsRocks5) June 14, 2022

Vea también: