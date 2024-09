Aclaración del portal Las2orillas

.Publicidad.

En relación con la información publicada en Diario Red y que circula en las redes sociales este 22 de septiembre con el título “¿Quién es Henry Fabián Mesa Balcázar, la persona que ha amenazado de muerte a Inna Afinogenova y Pablo Iglesias?” en el que se vincula al señor Mesa Balcázar como articulista colaborador del portal www.Las2orillas.co queremos aclarar los siguiente.

Somos un portal independiente, propiedad de una Fundación sin ánimo de lucro que lleva el mismo nombre, creado hace once años, que defiende la libertad de información y expresión en Colombia y en el mundo. En su oferta de contenidos cuenta con una sección titulada Nota Ciudadana, en la que se publican notas enviadas por personas con identidad conocida -no anónimos-, sin que estos colaboradores ciudadanos tengan relación alguna con el portal. No solo la sección está claramente diferenciada, sino que de manera explícita se aclara en cada nota publicada: Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja explícitamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En esta sección, en octubre 9 del 2019 se publicó la nota La oscura noche de Popayán y el Cauca seguida por una réplica el 24 de octubre del mismo año El duro debate entre Temístocles Ortega y ciudadano caucano firmadas por el Henry Mesa Balcázar en la que aparece incluso su fotografía. Al año siguiente, el 3 de agosto del 2020, el mismo autor publicó el artículo Estados Unidos, frente al fantasma de la guerra civil. Este fue el último contacto que este tuvo con el portal.

El artículo en cuestión del Diario Red vincula de manera oprobiosa al sujeto en cuestión con el portal Las2orillas dejando en claro un total desconocimiento de la línea editorial de nuestro medio y la reconocida y respetable construcción periodística que ha realizado durante más de una década. Antes de desinformar invitamos a Román Cuesta, quien firma el artículo, a conocer nuestro el portal y a participar como cualquier ciudadano en el debate público con ideas y argumentos en la Nota Ciudadana.