Acabemos con el cuento de que todo arte "es subjetivo". Bienvenidos al debate

Por: Jhon Steven Caicedo Mosquera |

marzo 10, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Debate: evitando la desconceptualización del arte

Estos son tiempos en los que la línea que separa la libertad del libertinaje se ha ido difuminando en un horizonte que ya ni nos detenemos a contemplar; se ha llegado al punto de creer que la libre expresión consiste en hacer cierta cada una de nuestras opiniones, así sean argumentos que carecen de un respectivo fundamento (sea lógico, teleológico o extraído de alguna doctrina).

-Publicidad.-

Las redes han ayudado a cultivar una colmena de mentes (o… ¿era una mente colmena?), que defiende a capa y espada una “libertad” en la que corregir los errores evidentes es opresión y en la que expresar algo cierto (no necesariamente objetivo, pero cierto) es ser un ‘hater’.

¿Qué tiene que ver esto con el debate sobre el arte? Bien, tiene que ver porque el arte es justamente libertad, mas no libertinaje. Así que si eres de aquellos que alguna vez ha argumentado que “ningún concepto del arte que me pongan delante es válido porque el arte es subjetivo” quédate y notarás que, por lógica, estás equivocado.

Publicidad.

Antes he de aclarar que lo que encontrarán en estas líneas que escribo son ideas, ideas que quizá alguien más ha expresado pero que yo en mi humilde ignorancia desconozco que lo hayan hecho.

Sin embargo, no trato de apropiarme de ninguna tesis, pues osado sería decir que las ideas, así provengan de mi propia mente, son solo mías.

Además, por ser un debate de naturaleza tan abstracta y por ser esto un artículo en el que no pretendo extenderme mucho, procederé a hablar sobre características que tiene y no tiene el arte, únicamente las que considero esenciales para hacerse con la idea global del concepto.

El arte es esencialmente contemplativo, no funcional. Al igual que el sinfín de acciones y actos que lleva a cabo la humanidad, el arte también cuenta con una finalidad (sí, también es teleológico, como algunas disciplinas y sistemas normativos como el Derecho, la moral y el decoro).

Que una obra sea arte o no, depende de la intención de su creador, si la intención principal es satisfacer una necesidad entonces la obra de ese creador es funcional; mientras que, si esa intención es que las demás personas, o incluso solo él mismo, contemplen su obra (porque ha plasmado en ella una idea, mensaje o emoción), entonces esa será una obra de arte, o al menos cumplirá con esa finalidad contemplativa.

Esta característica es la que diferencia aquel que construye casas de aquel que construye esculturas, y de aquel que usa la pintura para pintar una pared y el que usa la pintura para dibujar una idea o un concepto.

Ambos pintan, ambos usan técnicas para realizar su obra, pero la finalidad con la que uno y otro dispone de su técnica diferenciará el objeto, el primero será una pared pintada y el segundo será una obra de arte.

Es así que una escultura de Gengis Khan nunca iba a satisfacer una necesidad, pues sería algo hecho con un fin contemplativo y hasta cultural, no funcional.

La escritura, la música, la escultura, la pintura, las artes escénicas, la fotografía, el cine y los videojuegos no son arte, pero son medios de expresión artística, o al menos así es como invito a que los llamemos para no confundir lo que realmente es el arte…, que es la obra de arte como tal. Pero no nos alarmemos, El Padrino sigue siendo arte, es solo que el cine es el medio por el cual se expresa la obra de arte, que es la película.

Otra manera de explicar esto es decir que los medios de expresión artística son un lenguaje, quizá has escuchado decir que la música es un lenguaje. Aunque a mi modo de ver ‘lenguaje’ es un término muy genérico: Pues una formula médica o una lista de compras se expresan gracias al lenguaje, pero no comunican arte (aunque puedan llegar a ser parte de una obra artística).

Esto supone que dentro de la propia música pueden expresarse obras que no necesariamente son arte, un ejemplo claro es eso a lo que suelen referirse como ‘música comercial’, que, en mis palabras, son obras que se expresan a través de la música pero que no llegan a ser obras de arte porque su finalidad es comercial, es decir, no son creadas con intención contemplativa.

El arte no es un concepto subjetivo, la banana en la pared no es arte. Nadie en sano juicio debiera decir que una banana en una pared es arte, argumentando que "el arte es subjetivo y lo que es arte para ti puede no ser arte para mí", esto es de necios que te venderían que una cuchara es un tenedor con tal de aparentar tener la razón en algo que no conocen, ni se atreven a filosofar para tratar de obtener una idea racional.

El arte en su concepto se compone de dos partes: Una objetiva, que no es otra cosa que la técnica del artista, que de hecho es artista porque hace uso de su técnica con la intención de expresar un mensaje con el que conceptualiza una idea, un sentir y/o una emoción (parte subjetiva).

Pero la subjetividad del arte tiene dos caras; una es la del creador y otra es la del espectador. La del creador se refleja en la intención o finalidad de plasmar dicho mensaje en su obra, la del espectador se puede entender en la interpretación que él hace de ese mensaje o simplemente en la emoción que le evoca.

Pero nunca asuman de esto, que el concepto del arte lo define o lo interpreta cada individuo como quiera, no se escuden más con frases como “el arte es subjetivo”, lo correcto sería decir que “la interpretación que se puede realizar de una obra de arte es subjetiva”.

Entonces aprovechemos para aclarar, que una cosa es hablar de tus preferencias artísticas y otra es calificar una obra de arte.

Si dices que algo te gusta o no te gusta hablas desde tu subjetividad y nadie debería cuestionar eso, pero si afirmas que ‘Red Dead Redemption II’ es un mal videojuego, pues prepárate para presentar fundamentos técnicos (algo técnico en un videojuego es por ejemplo el gameplay, la trama, la banda sonora o soundtrack, y las mecánicas).

Pues poner un adjetivo al objeto (la obra) implica que conoces o tienes argumentos objetivos (es simple lógica), para evitar eso usa el lenguaje de manera correcta y ponte a ti (al sujeto) en el centro, no al objeto. Luego no evadas la responsabilidad de argumentar con un típico “respeta los gustos”, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

Hay muchas otras puntualizaciones que prefiero omitir para no extenderme mucho, preguntas como ¿por qué digo que los videojuegos son arte si las desarrolladoras que los crean tienen la intención de hacer dinero?, explicarlo ahora me llevaría unos cinco párrafos más, entre tanto los invito a pensar en el por qué existen videojuegos como Halo Infinite, Red Dead Redemption II, o The Last of Us.

Finalizo recordándoles que esto es un debate; tengamos en cuenta que la filosofía es debatir, generalmente con uno mismo, entonces debatir es filosofar, no discutir. Somos libres de intentar refutarme, abajo dejo mi red social y podemos hablarlo cómodamente.