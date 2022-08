Abelardo de la Espriella más italiano que nunca: listo para ser el nuevo Gianni Versace

.Publicidad.

Además de llevar la batuta de los casos más mediáticos y polémicos del país, el abogado Abelardo de la Espriella no escatima en gastos cuando de moda se trata, no acostumbra a llevar el tradicional traje de saco y corbata de color sobrio con el que se les ve a sus colegas litigando en tribunales. No es para menos, su vena costeña con la italiana (su madre era hija de padres italianos) han sido la fórmula perfecta para que le sea fácil llevar cualquier atuendo, siendo él quien impone la moda en su ámbito profesional.

Hace tres meses, Abelardo De La Espriella anunció que se retiraba del derecho, después de construir un próspero y reconocido bufete de abogados. Se saboreó su última victoria en la que le ganó pulso a Daniel Mendoza, creador de la serie “Matarife” y lo obligó a retractarse de sus palabras contra el expresidente Uribe. Ya son muchas batallas, pero ahora De La Espriella dará la más arriesgada jugada: dedicarse a hacer ropa para hombres

Empezará con su colección, “Sempre Avanti”, resultado de un trabajo que nace hace un par de años con el que estrenará su propia marca DeLaEspriella Style. Y es que de la Espriella ha nombrado esta primera colección así para transmitir un mensaje a sus seguidores que probablemente se convertirán en sus más fieles compradores, a quienes los invita a ir hacia adelante, a no limitarse por el que dirán y hacer lo que el corazón dicte.

Por su parte, la colección mezcla las dos culturas que convergen en la vida de Abelardo: la italiana y la caribeña, las cuales tienen en común ser muy vivas y alegres. En palabras del abogado: “Elegante, pero un poco lanzada, guardando lo clásico de lo europeo, pero con un poco de toque moderno”, según dijó para La República.

Dentro del portafolio de productos se podrán adquirir balzers en cuadros, pantalones tipo chinos, bufandas, pañuelos y camisas que fueron diseñados por el abogado y el japonés Kenji Tanaka, quien desde el 2008 reside en Bogotá y tiene una marca de sastrería llamada Uniontailors en la que resalta la calidad del patronaje.

Asimismo, la colección está fabricada con materiales italianos de la mejor calidad y cuenta con una confección colombiana hecha por artesanos. Cabe destacar que los precios de estas piezas oscilan entre los $246.000 y $2.448.000 pesos, según su canal de venta online.

Con esto, Abelardo de la Espriella cierra su ciclo como abogado. Aun así, esto no implica que su exitosa firma deje de funcionar por lo que sus oficinas y la expansión de la misma continuará sin su presencia, la cual ahora estará enfocada en diseñar ropa que lleva sus propias raíces y que está pensada para hombres modernos que quieran destacar a través de su vestuario.