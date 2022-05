¡A votar, carajo!

Usted que se queja de la situación del país, que vive cada angustia por empleo, porque sus hijos no logran estabilidad... está en obligación de votar este domingo 29

Por: Luis Miguel Ariza |

mayo 26, 2022

Ud., que se queja de mala situación, que vive cada angustia por empleo, porque sus hijos no logran estabilidad, por la educación que está por el suelo, por la miseria que cada día se acrecienta, Ud., señor, señora, jovencito y jovencita, Ud. está en la obligación de votar por el futuro suyo y el de la democracia el próximo domingo 29.

No se amilane ante la tendencia actual de amenazar a unos candidatos y a otros no, de crear falsa realidad esparciendo mentiras de unos mientras a otros les inflan con lo mismo, mentiras y patrañas, que no lo amilane nada porque lo que está en juego es la democracia misma.

Hace décadas que la democracia nuestra está en manos desconsideradas que la tratan como asunto de propiedad privada y por eso vemos el país fallido que visualizan desde el exterior, donde nos miran como seres pequeños, estúpidos, faltos de cultura, de inteligencia y hasta de dignidad.

Es hora de demostrar que la democracia está viva, que podemos salvarla del autoritarismo de los mismos con las mismas que sólo cambian de administrador cada cuatro años.

Recuerde las elecciones pasadas, uno de los más grandes fracasos que hemos tenido. ¿Ve mejoría social, inversión? Todo se les fue en compra de publicidad para mostrar un país que no existe.

Cuando César Gaviria prefirió como presidente los beneficios que le ofrecieron si permitía acabar con el agro en este país, desde entonces empezó la debacle para el país agrario. Recuerde que antes producíamos arroz, maíz, algodón, leche, autos, telas, etc., y teníamos varias opciones bancarias, hoy todo eso desapareció.

El TLC terminó de dar la estocada, por eso es extraño ver campesinos, ganaderos y hasta empresarios que fueron perjudicados en pro de unos cuántos, apoyando a ciegas a los mismos que hoy piensan que el país es propiedad personal de unos cuántos y los demás somos subalternos y los tienen casi en bancarrota, por eso muchos empresarios tuvieron que recurrir al lavado de activos y a cosas relaciones con el narcotráfico para subsistir.

La industria en Colombia está estancada por eso mismo. ¿Cuántas empresas fundó el presidente que vino a gobernar mediante engaños y mentiras? Ya casi está listo para volverse al país donde vive, porque piensa que en Colombia no se puede vivir tranquilo ni hay lugar para invertir. Si así lo hace un presidente, qué se deja para el resto.

Como está el país, hoy día emigrarían hasta los ricos. Estos porque creen que no se puede invertir o temen alguna investigación que les comprometa y los pobres porque buscan una solución a sus necesidades, o sea, un país fallido. ¿Gracias a quién? Responda Ud.

Por eso le invito a votar y a vigilar. Es hora que la democracia vuelva a sus cabales, como cuando el Procurador, el Fiscal, el Contralor, el ejército, la policía y otros organismos tenían autonomía y primaba la justicia por encima de la corrupción.

No lo olvide, si no hace lo correcto, dentro de cuatro años estará en las mismas y sus hijos en las peores.