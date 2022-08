.Publicidad.

El defensa del Barcelona no para de relucir su nueva relación en público, lo que ha conllevado a que a Shakira se encuentre “devastada”. Y es que en días pasados al futbolista se le vio junto a su joven novia de 23 años Clara Chía Martí, primero en un concierto en España y más tarde asistiendo con ella a una boda de un amigo.

Sin embargo, la vidente Padme ha asegurado que este romance no tiene futuro y que el deportista volverá a pedirle cacao a la cantante. “En realidad, le estoy preguntando a mi oráculo y me dice que más tarda en cantar un gallo que en que se truene este noviazgo. No veo en realidad que vaya a durar mucho tiempo, únicamente cuando pase el deseo y la pasión, Piqué se va a dar cuenta que en realidad quien lo ama y lo valora es Shakira” comentó en su cuenta de Instagram la adivina.

-Publicidad.-

|Le puede interesar: La tortura de Shakira: estar casada con un futbolista infiel

Con esto, la experta explicó que esta relación es pasajera y que cuando Piqué se le pase su idilio amoroso volverá a los brazos de la barranquillera.

Publicidad.

No obstante, en los últimos días han aparecido nuevos rumores sobre un posible embarazo de Clara Chía puesto que en las fotos reveladas por la revista Hola, a la joven se le ve una barriguita. Aun así, la vidente asegura que Piqué dentro de poco tiempo se dará cuenta de lo que perdió por lo que pondrá fin a su romance.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Padme Vidente (@padmevidente)