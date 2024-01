A propósito de los Juegos Panamericanos

Si no se realizan los juegos Panamericanos, Colombia no pierde; esos millones de dólares no se malgastarán: ¿Qué le dejó al pueblo brasileño el mundial de fútbol?

Por: Manuel Enrique Estevez |

enero 12, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Seamos claros:

Petro se gastó todo su capital político ( con rechiflas ) poniendo al día lo de la gasolina y la economía del País, errores de Duque, pero que según las amañadas encuestas de los medios de comunicación y de un sector de colombianos nada les gusta de lo que el Presidente ha hecho ni de lo que hará.

..Publicidad..

Ahora le piden desesperados que se gaste 500 millones de dolares en unos Juegos Panamericanos, evento que solo va a beneficiar a una familia que es dueña de todo lo que se mueve en Barranquilla basta con ojear el libro LA COSTA MOSTRA de Laura Ardila Arrieta, también se beneficiará a la Organización Deportiva Panamericana ( ODEPA ) dueña del evento.

...Publicidad...

Unos juegos que serían manejados en su puesta a punto de los escenarios por las autoridades de Barranquilla con recursos de la Nación. Funcionarios que son áulicos de la misma familia Char, la que desde hace años obstenta tanto el poder económico como el poder político y domina todo en el manejo de esta bella ciudad y sus alrededores.

....Publicidad....

Esas millonadas invertidas en un evento que no lo va a inaugurar el Gobierno Progresista actual, pero que de realizarlo si le restaran unos recursos más que importantes, los que servirían para menguar la extrema pobreza del sur de la ciudad, donde campea la delincuencia, la extorsión y el sicariato ( que ya se tomaron a toda la ciudad) la falta de escuelas y centros de salud y también se le podría dar una mano a la Universidad del Atlántico. Sobre todo ponerle muchos recursos a la seguridad donde se ha entronizado El Clan de Golfo.

Lo Especial que sucede en Barranquilla a diferencia de ciudades como Medellín, Cali o Bogotá es que allá la Familia Char es la dueña de todo; No es un odio contra la Ciudad y su gente es la verdad monda y lironda, han llegado a tal extremo que ahora en su dominio total el Concejo de la Ciudad produjo una ordenanza cobrando cifras astronómicas por el uso del sol. Sin olvidarnos de la deuda que a costeños y cachacos nos ha tocado ayudarles para pagar la deuda de Electricaribe Entonces: Meter a Colombia en unos gastos superfluos que no necesitamos y solo por alimentar las arcas de una familia de por sí ávida de ganancias, disfrazando su codicia en “ interés cívico no es un acto patriótico.

Se viene el CAMPEONATO MUNDIAL FEMENINO DE FÚTBOL o LA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE MEDIO AMBIENTE organizada por la ONU eventos que nos darán notoriedad mundial; Pero a esos compromisos de calidad superlativa la prensa apenas los ha informado sin la preponderancia porque se han conseguido por la gestión del actual Gobierno y la orden es opacarlo to Uc do.

Mientras tanto Barranquilla no ha podido con los arroyos, pero quiere Fórmula 1, la pobreza es extrema en el Sur como antes se ha descrito o el disparado pago a clanes privados para preservar la seguridad de comerciantes y personas, incluyendo el famoso gota gota; Pero de eso no se habla porque él que se fue y él que llega y el que llegará son de los mismos. Sin olvidarnos que el hoy Alcalde tiene más de 21 procesos judiciales sin resolver lo que ocurrirá cuando se posesione el nuevo Fiscal y cuando la actual Procuradora Dra. Cabello también afecta a ellos deje su cargo.

Ya me imagino a los Char contratando las obras de los escenarios deportivos de la misma manera que el actual Alcalde contrato la hechura de un mega tanque de reserva de agua que no ha servido para nada y lo comenzaron a construir en 2017 en el Cerro de Sevilla. De esta obra solo se sabe solamente de sobre costos y sobornos, todo eso hoy está engavetado.

Nuestros sacrificados deportistas colombianos han logrado su importante posicionamiento a nivel continental y mundial sin la necesidad de unos juegos en casa, los únicos Panamericanos que se celebraron en Cali hace ya 50 años es decir los deportistas de hoy son hijos de la tercera generación de entonces.

Si no se realizan los juegos Panamericanos, Colombia no perdió; Esos 500 millones de dólares por fortuna no se malgastarán, entonces yo pregunto: ¿Qué le dejo al pueblo brasileño el mundial de fútbol?

COLOMBIA NO PERDIÓ se libró de un mega elefante blanco. Pero el ataque contra el Sr. Presidente será despiadado como hasta hoy lo ha sido y a todo pulmón gritarán en el Metropolitano “ FUERZA PETRO “ !

Manu.