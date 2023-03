A pesar de todo el odio petristas, Luis Carlos Vélez está a punto de lograr la hazaña con la FM

.Publicidad.

Durante años las huestes petristas se han comido vivo a Luis Carlos Vélez. Tener un pensamiento en las antípodas del hoy presidente le ha granjeado poderosos enemigos. Por eso es difícil que le reconozcan sus logros. En Caracol, luego de su paso por CNN, el canal y sobre todo el noticiero empezó una subida que lo puso en lo más arriba del rating superando, de manera categórica, a su rival, Noticias RCN. Después de su aterrizaje en febrero del 2018 la FM pasó de ocuparse de un nicho muy específico de la población a crecer en un 70% el Rating. Según el último ECAR la FM es la emisora que más ha crecido en Colombia. En los últimos años la emisora ya se pelea con los más duros del país.

Si, la W sigue mandando, seguido de Caracol y Blu pero empiezan a sentir pasos de animal grande. Luis Carlos, como en sus años en Caracol televisión, podría lograr la hazaña de imponerse en audiencia. La coyuntura política podría favorecerlo. El odio que sienten buena parte de los seguidores del presidente Petro podría traer un efecto boomerang, ante la baja favorabilidad de este gobierno es probable que la gente se refugie en la FM ya que interpreta una inconformidad. Lo polarizado que está el momento político no da lugar a ambigüedades y es mejor que las máscaras vayan cayendo. Vélez y su equipo tienen una virtud que pocos tienen: no les interesa posar demasiado de objetivos. No hay que tenerle miedo a la honestidad ideológica en un medio de comunicación.

