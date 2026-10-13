- ¿A Matador le podrían aplicar la misma que al influencer que se burló de Francia Márquez cuando era vicepresidenta?

Matador llamó "ratita" y "patiraquítica" a la primera dama Ana Lucía Pineda y la acusó de robo. Analizamos las posibles consecuencias legales de su tuit

Texto escrito por: Brandon Stiven Royero Cadena

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El conocido caricaturista y activista político en redes sociales Julio César González Quiceno, más conocido como Matador, llamó "ratita" a la primera dama Ana Lucía Pineda y además se burló de su físico al decirle "patiraquítica".

Recordemos que Armando Paternina o como se le conoce en redes sociales Armando Capito, estuvo en un proceso histórico que marcó un precedente ante una denuncia por discriminación, a la cual le cambiaron los cargos por "hostigamiento agravado", por haber dicho que la anterior vicepresidenta Francia Márquez tenía comportamientos primitivos, lo cual fue tergiversado a tal punto que ante un juez lo acusaron de comparar a la vicepresidenta con un gorila.

Recordemos que este proceso pretendía una condena de ocho años intramurales, porque a los ojos de la Fiscalía y los defensores de la presunta víctima, Armando la hostigaba, discriminaba, le dañó el buen nombre, entre otros supuestos que no pudieron ser demostrados, ya que las pruebas estaban a la vista del público y era evidente que distaban mucho de lo que se acusaba por lo que fue absuelto en primera instancia. De haber sido hallado culpable, cientos o miles de usuarios de diferentes redes sociales habrían podido correr el riesgo de enfrentarse a denuncias por los mismos cargos.

En el caso de Matador, aún no se sabe si se presentarán cargos en su contra, pero sí podemos analizar a lo que se enfrentaría.

En una sola publicación desde su cuenta personal de la red social X con el usuario @Matador000, no solo acusa a Ana Lucía de haber "robado" las donaciones que se hicieron para ayudar a las víctimas del terremoto sufrido el 10 de agosto en múltiples ciudades del territorio, sino además la compara con una rata directamente al decirle "ratita"; posteriormente, en la misma publicación, se burla de su aspecto físico al decirle "patiraquítica", refiriéndose a sus piernas.

Podemos asumir que Matador podría ser juzgado por todo lo que se le acusó a Armando Capito además de injuria y calumnia al insinuar el robo de las donaciones, todo con el agravante de tener sus propias palabras en contra y con el precedente de haber estado envuelto en un antiguo proceso por maltrato intrafamiliar por una denuncia interpuesta por su esposa.

Resta ver si en este caso la justicia actuará con el mismo rigor con el que ha sentado precedentes anteriores. Lo cierto es que el límite entre la opinión y el delito ya ha sido trazado.

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