- Siloé se salvó pero El Lido quedó destruido: el amargo despertar del terremoto en Cali

Texto escrito por: Germán Peña Córdoba

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El día 10 de agosto, cuando la tierra tembló, el susto alcanzó para imaginar la dimensión de lo ocurrido. Siempre tuve una distopía en mi mente: algo espantoso sucedería el día señalado. La desdicha reinaría y, el barrio Siloé se derrumbaría y como un castillo de naipes caería a nuestros pies. Imaginaba que el caos se apoderaría de parte de la ciudad de Santiago de Cali; grandes masas de gente bajarían desesperadas desde la ladera a la planicie, se producirían saqueos, muertes y las hordas arrasarían con todo lo que encontrarían a su paso.

¡Afortunadamente no fue así!

Siloé es un barrio de ladera muy emblemático en Cali, que cuenta con una gran historia y donde habita gente buena y trabajadora. El barrio salió incólume del sismo a pesar de que la gran mayoría de sus construcciones no cumplen con las Normas de Sismo Resistencia NSR/210. A cambio de esto, "Lidoe" (así apodan al barrio El Lido) no resultó devastado, pero sí seriamente averiado. En todo Cali las venas abiertas de muchas edificaciones nos muestran el grado de destrucción que padecieron y muchas ameritan una intervención radical, que conllevará a una demolición inmediata o una tarea de reforzamiento estructural acatando las normas de Sismo-Resistencia.

El terremoto del 10 de agosto fue un movimiento tan fuerte, que duró un tiempo parecido a la eternidad. No estábamos acostumbrados a tanta magnitud, ni amañados con su duración: fue algo violento e interminable.

En ese fatídico momento, en la Unidad Residencial donde habito, barrio El Lido de Cali, casi todos los residentes nos alistábamos para salir: eran las 7:30 a. m. Al final, terminamos saliendo sí, pero a la plaza central como sitio de encuentro de una multitud golpeada, desorientada e inquieta. El pánico se reflejaba en los rostros, el nerviosismo se apoderó de todos y la sensación de una súbita repetición del sismo estaba latente en cada uno de nosotros. Lo que se vivió después, todos lo sabemos e individualmente le asignamos nuestra propia valoración e interpretación.

En mi caso, donde vivo, se trata de 10 bloques que inmerecidamente todos llaman "torres". Cada bloque de 5 pisos tiene tres apartamentos por piso, para un total de 150 apartamentos. En el terremoto que nos inquietó la vida, y por un momento nos secuestró la mente y el cuerpo, el comportamiento de la estructura puntual fue loable: es un modelo estructural compuesto por pórticos donde los muros (mampostería) solo fungen de elementos de cierre y conformación de espacios, por tanto, no tienen compromiso estructural alguno en cuanto a transmisión de carga al suelo.

Los pórticos son los encargados de transmitir las cargas vivas y las cargas muertas a las zapatas y estas tienen la función de disiparlas al suelo, que por su capacidad portante, la respuesta debe ser igual y contraria a las cargas y así generar el equilibrio deseado. En el sismo los esfuerzos se disparan en todas las direcciones. Las fuerzas en forma de onda, producto de la liberación de energía sísmica, causan las deformaciones en la estructura y estas se clasifican en dos: deformación plástica y deformación elástica.

En términos sencillos, la deformación elástica se da cuando la estructura durante el sismo se mueve y vuelve a su sitio como un caucho regresa a su posición inicial, sin mayores consecuencias. En la deformación plástica la estructura de la edificación se desplaza, pierde verticalidad y como una plastilina se deforma; el inmueble quedará herido de muerte, como cuando la espada del torero atraviesa el lomo del toro de lidia y le propicia la fatal estocada. Contando con suerte la edificación puede sufrir fractura, no contando con suerte sufrirá el desplome en segundos. No es válido expresar lo que expresa tanto sabiondo que ha resultado en esta coyuntura cuando dicen:

"La estructura no sufrió, eso es solo mampostería".

Si no existe de por medio un estudio de Patología de la construcción y un estudio de Vulnerabilidad Sísmica realizado por INGENIEROS CIVILES especializados en el tema que determine el estado de la edificación, lo que se habla es pura macumba. Aclaro que los arquitectos de mi época no estamos inhibidos para hablar de estructuras. En todo proyecto planteamos la distribución modular de columnas y el ingeniero civil calculista tendrá en cuenta dicha distribución y la someterá al cálculo estructural. Todos los semestres vimos estructuras como materia, con profesores tan brillantes y destacados como Libia Yusty de Chatein, Gilma de Praty y Mauricio Domínguez.

¡Regresemos!

Nuestros apartamentos indudablemente sufrieron averías y esto quedó consignado en el censo que determina los diferentes estados en que quedaron los apartamentos. Bajo un número de registro y el lleno de un formulario de la UNGRD (Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres) fuimos inscritos en el RUD (REGISTRO ÚNICO DE DAMNIFICADOS) donde aparecemos todos los damnificados censados. Los estados de los apartamentos fueron clasificados como no habitables o averiado habitable. Los dineros prometidos y ayudas a los damnificados milagrosamente nunca llegaron, a pesar de los multimillonarios recursos donados.

¡Milagro!

ADENDA. Seguimos los habitantes del barrio El Lido de Cali respirando el polvo lleno de partículas que genera la catastrófica escombrera que, de manera inconsulta, la Alcaldía de Cali nos impuso en el lote de la Cra 50 con Calle 5. Ancianos, gente de la tercera edad, estudiantes y pacientes de una IPS se están doblemente enfermando a causa de esta pésima decisión. ¿Hasta cuándo, señor alcalde Alejandro Eder?

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