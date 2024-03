A famoso periodista deportivo lo echaron del trabajo y culpó a uno de sus colegas ¿Quién fue?

.Publicidad.

En el periodismo deportivo colombiano es más que usual que los comunicadores tengan algunos tire y afloje tanto adentro, como afuera de la pantalla. En su ejercicio de comentar las noticias del fútbol, algunos colegas pueden estar de acuerdo y otros no, y nunca ha sido un motivo que pase a mayores. Aun así, parece que esa circunstancia sí afectó a Jorge Bermúdez, panelista de ESPN, quien en su última aparición en redes sociales afirmó que Carlos Antonio Vélez lo hizo echar de su cargo en el medio digital 'El Futbolero', especialista en noticias del balompié colombiano y nacional.

Y es que, como es sabido, el Patrón había estado apareciendo recurrentemente en las redes sociales del medio deportivo, haciendo algunos análisis y dando sus opiniones sobre el presente del fútbol colombiano. Aún así, en su canal de Youtube, ' El parche del fútbol', aseguró que eso no volverá a suceder, pues tras algunos comentarios que hizo sobre Vélez, la empresa decidió "bajarlo del bus" pues sus afirmaciones en contra del periodista manizalita fueron de "mala onda".

El despido de Jorge Bermúdez de 'El Futbolero'

Según las propias palabras de Jorge Bermúdez, las cabezas de 'El Futbolero' se comunicaron con él y le notificaron que no continuaba en el proyecto. "Me dijeron que Carlos Antonio Vélez, que también colabora en El Futbolero, les manifestó su disgusto por lo que yo dije en mi canal (‘El parche del fútbol’) en días pasados (...) Me dijeron que a ellos, como empresa, eso que yo dije les parecía como de mala onda y que tomaban la decisión de no continuar conmigo" aseveró.

Finalmente, el periodista aseguró que, tras el despido, asumió la responsabilidad de sus críticas a Carlos Antonio Vélez, pero que las razones que le dieron le parecieron injustas, pues sus palabras no las dijo a nombre de 'El futbolero', sino a nombre propio. "Perdí el empleo y el salario" fue la frase con la que finalizó su confesión.