Reacciones por encuentro de Petro con Roger Waters, exlíder de Pink Floyd: "A Duque lo visitaba Maluma"

El mismo Roger Waters fue hasta Palacio de Nariño a visitar al presidente Petro.

Nada más taquillero para un músico (que termina una nueva fecha de su gira internacional) que estrechar la mano del presidente del país que visita, y más si este es un aliado en las causas que juntos defienden a ultranza. Eso fue lo que pasó con la visita a la Casa de Nariño del músico Roger Waters, leyenda viva del rock y exlíder de la mítica banda británica Pink Floyd.

Luego de su impresionante presentación en el Coliseo MedPlus el martes 5 de diciembre, Roger Waters quiso terminar su paso por Bogotá visitando al presidente Petro, a quien ya había dedicado unas palabras en su concierto: "Yo envié una carta al pueblo colombiano para que votaran por Gustavo, y ustedes lo hicieron. ¡Muy bien!", dijo el cantante en medio de su presentación.

Como se sabe, Waters es un ferviente activista de la causa palestina y no pierde ocasión en acusar a Israel de genocida, lo que le ha ganado acusaciones de antisemita adonde quiera que va y se refiere al tema. Tal es su convicción que para esta gira, titulada 'Esto no es un simulacro', el concierto iniciaba con claro mensaje para todo el público dispuesto en las pantallas del escenario: "Si eres de los que dicen 'me encanta Pink Floyd, pero no soporto la [posición] política de Roger' harías bien en irte a la mierda e ir al bar en este momento".

Pero de ahí a que Waters visitara al mismo presidente había mucho trecho. Aunque ya Gustavo Petro había dado el primer acercamiento con este trino:

Después del boicot para impedir que viniera a Bogotá por su posición contra el genocidio al pueblo Palestino; Roger Waters estará en concierto este

Martes 5 de diciembre, 9pm. en el Coliseo Live. Buena oportunidad para recordar a Pink Floyd y escuchar arte, rebeldía y futuro. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 5, 2023

En todo caso, la sorpresa se dio con el encuentro del cantante que fue directo a Palacio para estrechar la mano del presidente, a conversar sobre política, a regalarle un bajo firmado por el cantante (para Antonella) y sellar su posición de apoyo al pueblo de Palestina en medio de la arremetida de Israel.

Primeras imágenes del encuentro entre el presidente @petrogustavo y el icónico @rogerwaters. 🤝🎶



Waters regaló un bajo con un mensaje especial para Antonella, la hija del presidente Petro. 🎶 pic.twitter.com/JefnYpkumO — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) December 7, 2023

La visita de Roger Waters a Petro dio para todo. Las comparaciones de figuras de la música visitando al presidente colombiano de turno no se hicieron esperar. Muchos recordaron cómo Maluma fue a regalarle una guitarra a Duque, los "retos roqueros" del mismo Duque con Luis Carlos Vélez y el fervoroso amor de Marbelle por Álvaro Uribe. En todo caso X (antes Twitter) recogió las más creativas reacciones de quienes vieron un "avance" en que sea este tipo de referentes los que visiten al primer mandatario.

