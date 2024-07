A actor de 'Padres e hijos' le apareció un hijo abandonado y él aseguró querer remediar la situación

.Publicidad.

La vida de un actor puede tener grandes ventajas, aunque también puede tener varias desventajas. Si bien es cierto que son figuras aclamadas, también son vulnerables de sufrir cualquier escándalo que puede escalar demasiado. Esto es lo que está ocurriendo hoy en día con un actor de Padres e hijos, a quién le apareció un hijo que asegura haber sido abandonado por él. Se trata de Andrés Fierro, el reconocido joven de la producción que hoy no pasa por un increíble momento. Sin embargo, ante todo lo que está ocurriendo, el hombre decidió romper el silencio y hablar al respecto.

Andrés Fierro, actor de Padres e hijos habló sobre su hijo abandonado

Durante varios días, el actor ha estado en boca de toda Colombia. Las declaraciones de su hijo Martín lo han dejado muy mal parado, aunque tras la creciente polémica, Andrés Fierro se manifestó. Según ha revelado él, en algún momento intentó acercarse a su hijo, aunque no fue muy bien recibido por parte de la mamá del joven. Pero esto no es todo, pues según aseguró el actor, está muy interesado en hablar con él y contarle toda la verdad. De hecho, comentó que ya se estaba arreglando todo para que se diera este encuentro entre padre e hijo. Sin embargo, estas no fueron las únicas declaraciones que ofreció el actor.

Andrés Fierro, actor de Padres e hijos envuelto en esta polémica por su hijo.

Además de buscar un encuentro con Matías, Andrés reconoció todos sus errores, aunque aseguró que muchas cosas han cambiado. De igual manera, comentó que no quiere perder más tiempo y espera poder estar con él y remediar el pasado. Aseguró que desea poder acompañar a su hijo en esta nueva etapa de la vida y en su paso a la adultez. Inclusive, contó su versión de los hechos y porque se alejó de su hijo cuando tan solo era un niño. A pesar de las declaraciones del actor de Padres e hijos, la mamá de Matías aseguró que estas son solo mentiras por parte de él.

Esta será una historia que aún no ha acabado y habrá que esperar si se da el encuentro entre padre e hijo. Lo cierto es que toda esta situación ha generado una gran polémica, dejando muy mal parado a Andrés Fierro. Aunque claro, siempre habrá dos lados de la historia, lo que hace más complicada la situación.

