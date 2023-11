A 120 km de Villavo, en San Juan de Arama, yace acostado el indio: la maravilla natural hecha de montañas

“Los indígenas de la zona del Caribe comenzaron diciéndoles a los españoles que había una tierra que era mucho más grande y, como estos andaban desaforados buscando oro y riquezas, les contaron que en esta tierra había mucho de lo que buscaban. El que quisiera encontrar los grandes tesoros, tendría que buscar un río y unas grandes llanuras, y al encontrar ese río, subir hasta donde nacía. Era el río Uyapar que es el mismo río Orinoco. Una viez en el río, iban a encontrar a un indio y ese indio les diría dónde estaban los grandes tesoros”.

Esta leyenda llegó a oídos de Diego Ordás, uno de los conquistadores de México que, al escuchar de tal tesoro escondido entre la llanura, renunció a toda la gloria que le correspondía por la conquista del país y, en compañía de su tropa, no dudó en ir tras la búsqueda de aquella fuente hídrica. Sin embargo, no imaginaron que el camino sería tan extenso y que, a diferencia de las otras tribus indígenas que encontraban en sus andaduras, las de los llanos no yacían establecidas, por ende, no tenían a quienes asaltar para robar comida, razón por la cuál Diego abortó misión y retrocedió con sus soldados al pie.