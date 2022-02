8 consejos para que bajar una app no se vuelva un dolor de cabeza

Por: Juan Jose Gonzalez |

febrero 09, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

El 8 de febrero es el Día Internacional de la Internet Segura.

Actualmente nos encontramos en un momento complicado con relación a la ciberdelincuencia, y es muy importante que la sociedad contribuya a combatirla concienciándose sobre el uso de la tecnología de una forma segura.

-Publicidad.-

“El problema que tenemos es que la tecnología ha avanzado muy rápido. Ha habido generaciones enteras que no han podido sumarse al cambio. Muchas veces no tenemos en cuenta o no entendemos cómo se puede abusar de la tecnología y esto es lo que nos puede poner en jaque como sociedad”, explica José Rosell, experto en el tema.

“Desde el ámbito de la ciberseguridad trabajamos a diario para crear nuevas herramientas que impidan a los delincuentes acceder a los sistemas conectados online, ya sean de uso doméstico, del sector industrial, sanitario o transportes, por ejemplo. La tecnología se ha metido prácticamente en todos los procesos, desde una cafetera, hasta en un hospital, en los trenes o en los coches. Por ello, necesitamos la ayuda de la sociedad para ganar la batalla a los ciberdelincuentes”, afirma Rosell.

Publicidad.

8 consejos para utilizar las apps de una forma segura

Una de las acciones cada vez más comunes es descargar aplicaciones en nuestros dispositivos para acceder a nuevas funciones, juegos, tiendas de ropa, redes sociales, o servicios, entre muchas otras funcionalidades.

En este contexto, aquí hay algunas pautas para descargar las apps de forma segura y evitar ser víctimas del malware:

Ajustar los dispositivos en su configuración para no permitir la instalación de aplicaciones de origen desconocido. Esta medida sólo permitirá la instalación de apps provenientes de la tienda oficial, lo que otorga mayor seguridad debido a que aquéllas que no son oficiales pueden contener funciones ocultas, como virus. Actualización de las aplicaciones. Las actualizaciones de las apps habitualmente responden a mejoras en su sistema de seguridad, por este motivo se recomienda ajustar el dispositivo para que éstas se realicen de forma automática. Para que no se produzca un consumo exagerado de datos, se puede indicar que estas actualizaciones se realicen únicamente cuando el móvil se encuentre conectado a una red wifi. Revisar periódicamente los permisos concedidos a las redes sociales. Pueden hacer concesiones para necesidades puntuales y olvidarlo. Esto puede permitir que sus desarrolladores estén leyendo información en silencio durante años. Preservar nuestra intimidad. Los permisos más comunes son leer nuestros archivos (fotos y vídeos), conocer nuestra ubicación, acceder a los mensajes y correo electrónico, leer nuestros contactos y escribir y publicar en nuestro nombre en una red social. Para preservar nuestra intimidad es recomendable acceder al área de ajustes del teléfono y eliminar aquellas apps y permisos que consideremos inadecuados. Permisos coherentes con la función que la aplicación va a realizar. Por ejemplo, en normal permitir que WhatsApp acceda a la cámara de fotos o a la tarjeta SD porque es una herramienta de mensajería. Sin embargo, si instalamos una aplicación linterna no es ‘normal’ que solicite el permiso para enviar SMS o realizar llamadas, ya que éstos podrían ser realizados de forma oculta y elevar considerablemente la factura telefónica. Leer la lista de permisos solicitados antes de instalar la app. Así sabremos con claridad qué accesos estamos otorgando al descargar esa aplicación. Una vez instalada revisar en ‘ajustes’ los permisos que realmente se han otorgado. Es interesante realizar esta comprobación para asegurarnos de que coincide con la información facilitada antes de la descarga. Instalar un antivirus. Cada año aparecen nuevas variantes de virus destinados a atacar directamente a los teléfonos móviles, por este motivo es esencial tener un antivirus que analice la idoneidad de las apps cada vez que las descargamos.