Hace 65 años nació la perdición de Venezuela

El pasado 28 de julio se cumplieron 65 años del nacimiento de la peor maldición que conoce la patria de Bolívar, pues llegó a este mundo un ser llamado Hugo Chávez, que le trajo a los venezolanos las peores desgracias y sufrimientos que no había conocido país alguno en la región desde la independencia; aunque hay que lamentar que desafortunadamente para la democracia ese personaje junto a su mentor (Fidel Castro) no vieron cómo se derrumba totalmente su obra perversa del socialismo del siglo XXI (marxismo). Sin embargo, en el marco de la clausura del aquelarre marxista del Foro de Sao Paulo en Caracas se celebraron los 65 años de quien llenó de miseria y aflicciones a Venezuela, apoyado por el narcomunismo, que en Latinoamérica no ceja en querer llevar a nuestros pueblos a la humillación y a la miseria.

Chávez fue un gran embaucador que se disfrazaba como cristiano, pero su vida fue la antítesis de la doctrina de Jesús de Nazaret, porque su ambición por el poder era enfermiza, llevándolo a realizar una intentona de golpe de estado como teniente coronel en febrero de 1992, siendo el resultado una cifra gigantesca de muertos y heridos; subrayando que la vida de Jesucristo fue absolutamente contraria a lo hecho por Chávez, porque hace 2000 años estuvo el maestro en medio de mujeres y hombres proclamando la venida del Reino de Dios, y rechazando ser gobernante, ofrecimiento que le hizo el mismísimo Satanás.

Los años de Chávez en el gobierno del país vecino fueron una calamidad que llevó a Venezuela a convertirse en una colonia cubana. Además, como nostálgico de la Guerra Fría, al no admitir por su delirio marxista que el muro de Berlín se había derrumbado, con la consecuente debacle de la cortina de hierro, se dio a la tarea de reeditar el comunismo totalitario con el socialismo del siglo XXI, convirtiéndose Chávez en un títere del sátrapa de Fidel Castro, que le daba toda la línea para llevar a Venezuela a la esclavitud política comunista.

La desgracia que significó Chávez para Venezuela y la región fue patética, por ello estamos viendo la bancarrota del socialismo del siglo XXI, que solo mediante el crimen y la tortura se sostiene en el poder en Venezuela con Nicolás Maduro, cuyo régimen ha producido una hambruna que ha llevado a que ese país tenga más de 4 millones de refugiados, lo que constituye la peor crisis humanitaria que ha vivido Latinoamérica en los últimos siglos, cifra que con el tiempo aumentará si esas alimañas narcoterroristas continúan en el poder en Venezuela.

Ese es uno de los resultado de la crisis económica, político y social que han producido los regímenes denominados “alternativos”, con el agregado de la corrupción rampante en casos como el de la compañía brasileña Odebrecht cuyo aval político provenía del Foro de Sao Paulo, organización mefistofélica creada por Fidel Castro y Lula Da Silva para llevar a los pueblos de América Latina a la deshonra que produce el marxismo. Por ello las fuerzas democráticas le están saliendo al paso a las intenciones oscurantistas y esclavistas del castrochavismo, pues indudablemente es una maldición la herencia que Chávez le dejó a sus correligionarios en los países de la región, pero siguen insistiendo tercamente en la tarea de conducirnos a la calamidad que acarrea el comunismo totalitario. Por eso tenemos que ver el espejo de lo que sucede con Venezuela, en donde 20 años de revolución y socialismo del siglo XXI demuestran el fracaso monumental de un modelo que debe ir al basurero de la historia definitivamente.

Chávez para Colombia fue un personaje tristemente célebre, ya que buscó entrometerse siempre en los asuntos de la nación, respaldando a los grupos terroristas de las Farc y el Eln, dándoles status político y de beligerancia, mostrando su hostilidad hacia nuestro país y estropeando la buena vecindad, amén de que convirtió a Venezuela en refugio de la narcoguerrilla colombiana, como se ha denunciado en múltiples ocasiones, sin olvidar las amenazas que hacía con sus aviones sukhoi.

El difunto presidente venezolano pretendió aplastar la inteligencia de América Latina, al reciclar de la cloaca de la historia al marxismo leninismo repudiado en el viejo continente después del derrumbe de la URSS, para implementarlo en la patria de Bolívar y posteriormente expandirlo por todos los países con el sofisma de la “liberación”, semejante atraco al sentido común del disparatado Chávez fue una ofensa a la democracia y a la libertad, ya que su intención era envilecer a nuestras naciones para volverlas más dúctiles a futuras dictaduras comunistas, contando con el acompañamiento del Foro de Sao Paulo, que como aberración marxista busca oprimir a las naciones.

En el 65 aniversario del nacimiento de Hugo Chávez se podrían decir muchas cosas, pero por último nos vamos a referir a lo sombrío y grotesco de cómo fue utilizada su enfermedad por parte de la camarilla cubana, junto con sus herederos políticos en Venezuela, quienes sabiendo de lo grave del cáncer que padecía lo usaron pérfidamente. Esto demuestra que hasta para morir no tuvo dignidad, porque se creía un predestinado que con la asesoría de Fidel Castro sería de pronto inmortal, de ahí que por su fetichismo se hizo tratar en Cuba, dándole a sus últimos días de vida un carácter supersticioso, producto más de sus fantasías comunistas y burocráticas. Chávez por su vida de perturbado pasó por este mundo como un ser despreciable que hizo mucho daño.

