Por: Xavier Serrano |

abril 22, 2022

Son 500 soldados han perdido la vida en menos en los últimos dos años. Y más allá de creer que es porque se firmó el acuerdo de paz o porque no se cumplió, lo que es innegable es 500 soldados muertos. Algunos creemos que lo que se firmó es incumplible, otros piensan que si lo es. Pero al final de todas las discusiones: 500.

Soldados que podían ser estudiantes, madres o padres. Todos hijos. Soldados que creen en su país con una convicción casi errante ante la barbarie de sus asesinos.

500 personas. Personas.

No entiendo en qué momento la palabra soldado de alguna forma borra la palabra persona. 500. No entiendo como todos nuestros dirigentes públicos y privados no rinden un homenaje sentido a los soldados.

No es claro como se puede asociar la muerte de 6 muchachos con temas de política que infundados o no, no están ni en la fiscalía ni con pruebas, aunque sea en los medios. Lo único que hay es el testimonio de un criminal que hará y dirá todo buscando que no lo extraditen pues allá no hablará, pero aquí tampoco y si la pasa “sabroso”.

500 madres lloran sus hijos, no solamente las madres de los estudiantes lloran. También lloran las mamás de los soldados, de las víctimas del narcotráfico y por supuesto las mamas de las victimas de la delincuencia.

Amigos políticos, si no nos unimos en las instituciones, habrá una guerra civil. Y para los que creen que ya estamos en eso, habrá una guerra civil sin límites de tiempo, crueldad y dineros de todos los bandos metiendo “leña al fuego”.

500. Alegrías que se fueron, posibles papas/mamas que ya no serán. 500 personas no tendrán hijos, serán un amargo recuerdo de una delincuencia que no mide fuerzas en su crueldad apoyada y soportada por políticos que de alguna forma justifican los hechos con afirmaciones que generan votos y mas violencia.

¿En serio creen que Petro puede manejar las fuerzas militares?