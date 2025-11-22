40% de pacientes con diabetes tipo 2 no sabe que viven con esta condición: Splenda impulsa test para conocer sus riesgos

Splenda impulsa una alianza regional para enfrentar el subdiagnóstico de diabetes tipo 2 y promover un test que ayuda a identificar riesgos a tiempo.

En Latinoamérica, donde la diabetes tipo 2 avanza silenciosamente, la prevención se convierte en un acto urgente. Hoy, se estima que 62 millones de personas viven con esta condición, y cerca del 40% aún no lo sabe, una cifra que refleja la magnitud del subdiagnóstico en la región. Ante este panorama, Splenda anunció una alianza estratégica con la Federación Mexicana de Diabetes A.C., la Asociación Colombiana de Diabetes y la Asociación de Diabéticos del Uruguay para fortalecer la detección temprana y la educación.

'Un dulce gesto' de Splenda

La iniciativa se enmarca en Un dulce gesto, una campaña que invita a las personas a asumir el autocuidado como herramienta esencial de prevención. La alianza busca no solo ampliar el acceso a información confiable, sino también generar conciencia sobre los riesgos asociados a los hábitos cotidianos.

“Creemos en el poder de las decisiones informadas. Cada gesto cuenta cuando hablamos de transformar vidas”, afirmó Erika Rius, Sr. Manager de Brand Reputation and Healthcare Marketing LATAM de Splenda, al presentar la estrategia regional.

En Colombia, las cifras también encienden alertas: el Ministerio de Salud reportó más de 1,5 millones de casos de diabetes en 2022, aunque expertos advierten que el número real podría ser mayor debido al subdiagnóstico persistente. La enfermedad ha ocupado entre el quinto y octavo lugar entre las principales causas de muerte en los últimos años.

¿De qué trata el test de Splenda?

Como eje central de esta alianza, Splenda y las asociaciones implementarán la aplicación del Test de Riesgo Finlandés (FINDRISC), una herramienta internacionalmente validada que permite identificar de forma sencilla la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2. Al finalizar, cada usuario recibe recomendaciones prácticas sobre alimentación, actividad física y hábitos saludables que pueden marcar una diferencia en su calidad de vida. Puede realizar el test aquí.

A esta apuesta por la prevención se suma una donación de más de 47 millones de pesos colombianos, destinada a fortalecer programas de educación y acompañamiento para personas con diabetes y sus familias en los países vinculados.

Con esta campaña, Splenda reafirma su propósito de acompañar a quienes buscan alternativas más saludables sin renunciar al sabor. La invitación es clara: informarse, cuidarse y hacer parte del cambio.

