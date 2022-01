330 razones (masacres) para no votar por el hijo de Jorge 40 a circunscripción de víctimas

No existe delito de sangre, pero es conocido que en las manos de su padre nace el dolor de las víctimas sembradas en los territorios que hoy pretende representar

Por: Stalin Ballesteros García |

enero 13, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Es mucho el coraje que arropa la incipiente aspiración a la Cámara de Representantes, por la Circunscripción Especial de Víctimas del Cesar, Magdalena y Guajira, de Jorge Rodrigo Tovar, hijo del condenado paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

Y es que, si bien no existe el delito de sangre, es conocido que en las manos de su padre nace el dolor de las víctimas sembradas en los territorios que hoy políticamente pretende representar.

-Publicidad.-

Los desplazados, torturados y despojados de sus pertenencias por órdenes de ‘Jorge 40’, están en un proceso de volver a los territorio y el solo apellidos de este sanguinario personaje revive los delitos materializados por las AUC, principalmente los perpetrados en el caribe colombiano, donde se estiman unas 330[1] masacres cometidas en por lo menos 4 de sus departamentos. Esas familias víctimas merecen respeto.

La verdadera paz no se construye con ladrillos de hipocresía y burla a la verdad, es así que no puede ocultarse que detrás de las aspiraciones del hijo de ‘40’ se mezcla la impotencia y la tristeza del pasado, por lo cual es cínica y desafiante. Las víctimas no se sentirán representadas de quien lleva el sello del victimario.

Publicidad.

Entendemos que debido a que Jorge Rodrigo Tovar estudiaba en el exterior, pueda sentirse libre de responsabilidad familiar en los hechos de alevosía y sevicia de su padre, no obstante, cabe preguntar si dichos estudios fueron pagados por la riqueza amasada ilegalmente por los dineros provenientes de extorsiones, amenazas, matanzas desmedidas y desplazamientos de humildes familias campesinas.

Y mientras se encontraba distante, relativamente seguro de las balas y las amenazas, acá las víctimas no paraban de morir personas inocentes que bajo cualquier rótulo subjetivo del paramilitarismo, fueron borrados del mapa. Mientras para Jorge el sol brillaba cada mañana, acá la terrible noche no acababa.

Y ahora que posee los privilegios de la educación superior y de la buena vida, seguramente financiada sobre el dolor acallado de los habitantes más empobrecidos del territorio, se arroja impúdico a la política representativa, apelando ser víctima y ungido de Dios, cuando materialmente es hijo de un perpetrador de masacres, quien para miles de personas era la representación viva del diablo en la tierra, un hombre sin compasión y sin escrúpulos.

En ese marco, lo que propone Jorge Rodrigo Tovar no es más que la extensión de las lógicas de apropiación, en este caso del único espacio de acción política ganado por las víctimas, esas que su papá no sólo exterminó, sino que negó.

El Sr. Jorge 40 para muchos es como un Hitler del Magdalena, un genocida para el caribe. Y usted… ¿Qué vendría siendo?, ¿Un tercero de buena fe beneficiado por la guerra, que busca 'despojar' a las víctimas de esos espacios políticos?

Ya no solo despojan tierras y vidas a las personas del caribe, sino también los anhelos de autonomía, libertad y democracia. Un desplazamiento no en arma sino de falsas motivaciones.

Después de despojarles casi todo, a excepción de la esperanza, buscan a través de las alianzas con el Centro Democrático y el partido Conservador apropiarse de los recursos de quienes fueran victimas de semejante violencia y crueldad, tal como se apropiaron de los recursos de la Unidad de Victimas a través de un arriendo de una oficina a nombre de su madre[2], y como esos partidos le nombraron a Jorge Rodrigo, Director de Víctimas, cargo al cual renunció solo unas semanas antes de la deportación de su padre Jorge 40, por lo cual asumimos que con el único objetivo de minimizar el escandalo propio de ello.

Jorge Rodrigo Tovar es la expresión de la herencia, sucesión de un apellido y del poder a base de terror que acumuló un enorme patrimonio criminal sustentado en el genocidio perpetrado por las AUC al comando de su padre.

Ese terror que se hizo vivido entre 1996 y 2006 en las Universidades públicas del caribe, ese terror que en alianza con fuerzas estatales persiguió, desplazó, exilió y asesinó el pensamiento crítico y mentes brillantes como la de Alfredo Correa de Andreis.

Se trata del terror que hizo entrega de un patrimonio con el que competirá del cual emana su pretendido triunfo electoral, concentrado en los bienes materiales que heredó, junto al generalizado terror que todo el territorio nacional siente cuando escucha el nombre de "Jorge 40".

Creemos que Jorge Rodrigo Tovar es un delfín, es decir, quien encarna toda la violencia simbólica del paramilitarismo en el Caribe y el que defiende los intereses de quienes ganaron la guerra a sangre y fuego, aunque muestre lo contrario.

Y aunque tampoco debe ser excluido como actor de paz, es obvio que este no es su escenario, la molestia nacional por el nombramiento en la Unidad de Víctimas es el claro rechazo de una sociedad que ha empezado a despertar y dejar de normalizar la involución moral de unos años, donde lo malo había que considerarlo bueno a costa de la vida.

Su aspiración es tan ofensiva a la dignidad de las víctimas, como si el hijo de Romaña quisiera representar a las víctimas de reclutamiento infantil en este país.

Stalin Ballesteros García

Hijas e hijos por la memoria y contra la impunidad.

Casa de la memoria Santa Marta.

Duván Herazo.

Casa de la Memoria Santa Marta

Luis Enrique Montenegro Del Toro.

Hijas e hijos por la memoria y contra la impunidad.

Casa de la memoria Santa Marta.

[1]Las 333 masacres del Bloque Norte https://verdadabierta.com/las-333-masacres-del-bloque-norte/

[2] Las denuncias tras la campaña de Jorge Tovar, hijo de Jorge 40, a la curul de paz https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/las-denuncias-a-la-campana-de-jorge-tovar-hijo-de-jorge-40-a-la-curul-de-paz/