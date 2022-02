¿Yina Calderón está tumbando a sus clientes con sus fajas?

.Publicidad.

“Dijo que los champús de la Epa cuestan 3 mil pesos ¿y las fajas de ella cuánto cuestan si están hechas de harina de trigo fortificada?” dijo recientemente Barbie, una de las amigas más cercanas de Epa Colombia, mostrando una captura de un video que la misma Yina Calderón subió en sus redes sociales donde se veían varios paquetes de harina de trigo en el piso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)

Por su parte, y como ya es costumbre, la ex Protagonista de Nuestra Tele no se quedó callada. Sorpresivamente se mostró muy calmada y hasta sonriente. “Me da hasta risa, vea, no se pueden hacer fajas de yeso con harina porque si no cuando se preparen quedarían como un mazacote de pan, mi hermana las echó en esos costales de harina de trigo para poder traerlas de otra ciudad” finalizó el tema.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)

