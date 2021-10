Volaris, la nueva aerolínea que conecta a Colombia con México por 90 dólares

.Publicidad.

La aerolínea mexicana de bajo costo Volaris confirmó este miércoles su entrada en operación en el mercado colombiano con dos rutas, que conectarán a Bogotá con Ciudad de México y Cancún. La empresa reveló que su llegada al mercado nacional responde a factores como que México es uno de los países que más turismo genera para Colombia y que México es el séptimo país más visitado en el mundo.

Entre enero y agosto de 2021, más de 187.000 colombianos visitaron al país centroamericano, cifras superadas solo por Estados Unidos y arriba de naciones como Brasil, España y Canadá. Vea más en Infraestructura. Holger Blankenstein, vicepresidente Ejecutivo de Volaris, dijo: “Tenemos el modelo de negocio ideal para atenderlo como los colombianos merecen, con las mejores tarifas y la mejor red para conectar a las personas adentro de México y hacia EE. UU.”.

La nueva ruta entre Ciudad de México y Bogotá comenzó a operar este miércoles y servirá a ambas ciudades cuatro veces a la semana. Estos serán sus horarios:

Ciudad de México – Bogotá: saldrá de la capital mexicana a las 3:40 am y llegará a Bogotá a las 8:15 am. De regreso, las aeronaves saldrán a las 9:15 am del aeropuerto El Dorado y llegarán al Benito Juárez hacia las 2 pm. En tanto, para Cancún, la ruta comenzará en el balneario a las 10:30 pm y llegará a Bogotá a la 1:55 am del día siguiente. Mientras que la conexión Bogotá – Cancún saldrá a las 2:55 am y arribará a las 6 am en el territorio mexicano.

El directivo destacó, además, que desde Ciudad de México, Volaris ofrece más de 1.000 vuelos semanales a diferentes rutas en ese país, además de contar con 14 rutas hacia EE. UU., lo que permitirá que los colombianos realicen sus conexiones con la firma.

Las tarifas comenzarán a partir de US$90 incluyendo impuestos y la aerolínea no descarta llegar a otras ciudades en el país, aunque no dio mayores detalles. Eso sí, Blankenstein señaló que su primer reto será que las rutas lanzadas este miércoles lleguen a servirse diariamente y posteriormente podrían llegar a otras regiones, para lo cual se están preparando.

De hecho, el vicepresidente de Volaris reveló que a la fecha tienen solicitudes de 90 aeronaves a Airbus, los cuales llegarán en los próximos años y le permitirán suplir la creciente demanda.

Articulo publicado con información de ValoraAnalitik

