Ventaquemada (Boyacá), lista para vivir la 10 edición del Festival de la Arepa

octubre 12, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El municipio de Ventaquemada, en el departamento de Boyacá, se prepara para celebrar por todo lo alto la X edición del Festival de la Arepa, un reconocimiento que se le realiza con bombos y platillos a una de las comidas icónicas de la gastronomía colombiana.

Los próximos sábado 14 y domingo 15 de octubre de 2023, los colombianos podrán acceder a una variada programación que tendrá como protagonista este famoso alimento que tiene origen precolombino hecho a base de masa de maíz seco molido o de harina de maíz precocida, de forma circular y aplanada.

Las arepas de Ventaquemada son representativas de su tierra y su cultura, tanto así que este municipio ha estado en la tentativa Guinnes Records por haber hecho “La Arepa más Grande del Mundo” la cual llegó a medir 7 metros y 4 centímetros de diámetro.

Según Oscar Javier Buitrago, director del Instituto de Cultura y Turismo de este municipio boyacense “el Festival de la Arepa es curioso e interesante, en la II versión, por ejemplo, cumplimos el reto de reunir en el parque principal a 1000 personas comiendo arepa, en otra oportunidad convocamos a más de 1000 personas bailando música tradicional a la par que disfrutan una apetitosa arepa y en esta oportunidad tendremos una celebración por todo lo alto”.

Quienes quieran asistir, podrán disfrutar de las actividades que se llevarán a cabo el día sábado a partir de las 8:00 am con el evento denominado “De Romería, Arepas y Parranda Festival de la Arepa”; a las 10:00 am se llevará a cabo el I Festival Nacional de Danzas en pareja DANZA – DOS; a la 1:00 pm se dará apertura a los concursos más esperados del momento como lo son: La arepa innovadora, la torre más alta de arepas, a Moler Maíz y la arepa Multiforme; la jornada también contará con diversas presentaciones artísticas que se extenderán hasta pasada la media noche que ningún colombiano debería perderse.

El día domingo también contará con una programación variada, ya que a partir de las 9:00 am se iniciará la jornada con el Segundo Ciclo paseo BiciArepa, a las 09:30 am se contará con la presencia de la exparticipante de Master Chef, Aida Morales, posteriormente los visitantes tendrán la oportunidad de conocer a varios famosos comiendo arepa como lo es

Julián Pinilla “El chico de la Ruana”, la jornada se extenderá con artistas de lujo como la Agrupación Salpicón y el humorista y reconocido imitador Oscar Iván Castaño, también habrá desfile de colores y sabores, desfiles de carrozas y comparsas de carros antiguos y clásicos.

“Este evento no se lo puede perder nadie en Colombia. También tendremos concursos como el comelón de arepa y cielo de colores con uno de los shows más grandes del país de Video Mapping”, aseguró el funcionario.

Esta es la programación oficial del festival:

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

08:00 am De Romería, Arepas y Parranda X Festival de la Arepa.

09:00 am El Festival Sabe a Música Presentación Banda Infantil Escuela de Formación Nuevo Colon.

09:30 am Apertura Oficial X Festival de la Arepa.

10:00 am I Festival Nacional de Danzas en pareja DANZA – DOS Parque principal.

12:30 m Festival Departamental de Bandas Marciales – 10 años de Festival.

01:00 pm Apertura de Concursos: Arepa innovadora Torre más alta de arepas A Moler Maíz Arepa Multiforme

03:00 pm Presentación artística “Yo Me Llamo Jessy Uribe”

04:30 pm Ruana Fashion “Tiendas Ada”

05:00 pm Presentación Compañía Folclórica de Aguas Calientes – México

06:30 pm Presentación Musical Son de la Tribu – Grupo Parrandero y Carranguero.

07:00 pm Concierto Musical Agrupación EL CLUB DE LOS VECINOS y DJ en vivo.

01:00 am Cierre del Evento.

DOMINGO 15 DE OCTUBRE

09:00 am Segundo Ciclo paseo BiciArepa

09:30 am MasterChef Aida Morales Invitada: Canal RCN Famosos Comiendo Arepa - Julián Pinilla “El chico de la Ruana

10:00 am Show Artístico y Cultural Artistas Locales.

11:00 am Concurso desgrane de Mazorca.

12:00 m El Festival de Colores y Sabores FESTIAREPA.

01:00 pm Festi – Bailando – Desfile de Carrozas, Comparsas, Carros Antiguos y clásicos.

03:00 pm Presentación de show artístico y musical con la agrupación SALPICÓN y el mejor humorista Oscar Ivan Castaño.

05:00 pm Concurso Comelón de Arepas.

06:00 pm Cielo de Colores y que Viva el Festival “Video Mapping – Homenaje al X Festival de la Arepa, Show pirotécnico

07:00 pm Fiesta Musical con orquesta internacional ACAPELA LA SONORA Y Dj en Vivo 01:00 am Cierre del evento.