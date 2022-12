.Publicidad.

Las columnas de Germán Vargas Lleras en El Tiempo, llevaron al Grupo Empresarial Antioqueño - GEA a reaccionar frontalmente como lo hizo el Grupo Argos en una comunicación en la que calificó como “ataques lesivos del buen nombre y reputación orientados a generar un clima de opinión adverso con el fin de favorecer intereses particulares”.

Esta no era la primera, sino la cuarta columna que el exvicepresidente ha escrito a favor de las Oferta Pública de Adquisición - OPA realiza por Jaime Gilinski: septiembre 4 de 2022, “Las cuentas del Sindicato - La hoy cabeza de Sura devenga en salarios, bonos y beneficios cerca de 4.000 millones al año”; marzo 5 de 2022, “Paciencia y memoria - El mercado accionario en Colombia no crece como en otros países, pero las cosas tendrían que cambiar”; enero 23 de 2022, “Las opas, segunda temporada – Aquí no termina la apuesta por el control del conglomerado antioqueño”; Desde el año anterior empezó a ambientar la movida de los Gilinsky con el texto de diciembre 4 de 2021,“En buena hora – Sin un nuevo jugador que promueva un cambio será difícil mejorar la situación del GEA”.

Además de mover la opinión con su influyente columna no ha mantenido una simple posición de observador. La composición de las juntas directivas son claves y la ex ministra de comercio María Ximena Lombana, llegó a la junta de Sura como candidata independiente luego de ser propuesta por Jaime Gilinski en la Asamblea del 3 de octubre de 2022. Su nombramiento en el gobierno Duque fue producto de un acuerdo político entre el presidente de entonces y German Vargas Lleras, la cabeza de Cambio Radical. Vargas pasó de ser un fuerte contradictor del gobierno Duque a convertirse en un aliado importante cuando el mandatario atravesaba por una profunda crisis de popularidad y gobernabilidad.

Lombana es muy cercana a Germán Vargas Lleras. Hizo parte del equipo asesor de la campaña presidencial del líder de Cambio radical en 2018. Está casada con Alfredo Gutiérrez, dueño con sus hermanos de Servimos, una empresa de factoring que ha financiado campañas políticas, incluyendo las presidenciales de Vargas Lleras. Y es hermana del abogado Jaime Lombana, amigo personal de Germán Vargas.

La ministra Lombana con el presidente Ivan Duque en su viaje el 5 de noviembre a Dubái en el marco de la Expo de Dubái donde firmaron un acuerdo de entendimiento con Emiratos Árabes Unidos.

La ministra Lombana era la clave para la decisión sobre la OPA de Nutresa que se llevó a cabo a mediados de noviembre promovida por el grupo de Abu Dhabi, International Holding Company – IHC con su socio colombiano, el Grupo Gilinski. Aunque esta OPA no prosperó, pues correspondía a la junta directiva del Grupo Sura tomar la decisión de si ésta sociedad la aceptaba o no, las intenciones de Gilinski con dicha junta eran claras: buscaba bloquear a dos de los cuatro miembros del GEA a través de la Superintendencia de Sociedades a cargo de Billy Escobar y alegar que la decisión de si aceptar o no la OPA por Nutresa se podía tomar por 3 de los 5 miembros restantes. En efecto, la Supersociedades inhabilitó a dos de los miembros de la junta directiva el 5 de noviembre pasado para tomar decisiones en relación con la OPA por Nutresa. Como consecuencia de la anunciada movida, los cuatro miembros de la junta que no fueron postulados por Gilinski, incluidos los dos inhabilitados, renunciaron a la Junta del Grupo Sura quedando esta sin el número de miembros necesario para deliberar y decidir, el Grupo Sura convocó una nueva Asamblea Extraordinaria de Accionistas para elegir nueva Junta.

Según la misiva de Santiago Cuartas Tamayo, su renuncia se debió a "diferencias irreconciliables con las posturas de la directora María Ximena Lombana, según la cual, la Junta podría tomar decisión con una mayoría de tres directores, a pesar de que se compone de siete miembros", aun cuando la ley exige que sea más de la mitad del directorio el que deba decidir dicha venta. A pesar de ello, los directivos postulados por Jaime Gilinski, Angela María Tafur, María Ximena Lombana y Andrés Bernal, sostuvieron una reunión, según Sura, sin tener las facultades legales para llevar a cabo el encuentro, donde manifestaron su intención de aceptar la OPA por el Grupo Nutresa. El caso se encuentra en los tribunales.

El superintendente Billy Escobar fue designado por el presidente Duque a finales del año pasado. En su nombramiento también pesó Germán Vargas Lleras quien había considerado otros nombres para proponerle al presidente Duque, pero finalmente el escogido fue este quien venía de ser decano de la Facultad de Ciencias Sociales del Politécnico Grancolombiano.

La ministra María Ximena Lombana posesionó al Superintendente de Sociedades Billy Escobar el 1 de diciembre del 2021.

Como algo inusual por la jerarquía del cargo y por tratarse de un nombramiento del resorte presidencia, fue la Ministra Lombana la encargada de posesionar a Billy Escobar, el Superintendente de Sociedades el 1 de diciembre de 2021. Lo hizo apenas dos días después de que comenzará la primera OPA por Nutresa. Escobar se posesionó en medio de críticas de quienes decían que dejaba el cargo una persona técnica, Juan Pablo Liévano, para nombrar alguien cuyas principales credenciales era contar con el respaldo de Germán Vargas Lleras. El nombre fue escogido dos semanas después de la cumbre Duque-Vargas Lleras.

El super intendente Billy Escobar fue ratificado por el gobierno de Gustavo Petro, igual que el superintendente financiero, Jorge Castaño, dos funcionarios claves para el gobierno de cambio, que como en la casi totalidad de cargos de alta responsabilidad -y las demás superintendencias- se hubiera previsto reemplazos por personas más afines a Gustavo Petro.

