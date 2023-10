'Uy que video', el programa que RCN habría cancelado de último momento

.Publicidad.

Como un balde de agua fría, así fue como cayó la reciente bomba de Carlos Ochoa. Recordemos que Carlos Ochoa es un periodista experto en televisión, más que todo en la televisión colombiana. Es normal que de él salgan chismes inesperados sobre nuevas producciones, novelas y mucho más. Pues recientemente publicó un video que dejó fríos a muchos. Esto tiene que ver con el nuevo programa de RCN que se supone iba a estar en las noches de los fines de semana. Lo más sorprendente del caso es que el programa al parecer estaba a punto de estrenarse. Pero ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se tomó esta decisión?

La supuesta razón por la que se canceló el nuevo programa de RCN

En primer lugar hay que aclarar que no se trataría de Hola Gente un programa donde estará Zulma Rey. Se trataría de otro formato, el cuál ya tendría presentadores e incluso algo grabado. Fue el mismo Carlos Ochoa quién hace un par de semana compartió esta noticia. Al parecer el nuevo programa de RCN tendría a Mario Espitia, Valerie Domínguez y Aco Perez como presentadores. Además, todo parece indicar que su estreno sería este sábado. Sin embargo, de un momento a otro, las cosas cambiaron totalmente y este nuevo proyecto no llegaría finalmente.

Según Carlos Ochoa, la decisión habría sido tomada por los directivos del canal. Al parecer, el primer episodio no tuvo lo suficiente para conquistarlos, por lo que simplemente decidieron acabarlo. De esta manera, los presentadores del nuevo programa de RCN también se verían afectados. Incluso, en redes sociales dos de ellos lanzaron indirectas inesperadas, que ahora tendrían todo el sentido del mundo. Y es que, el canal ha estado trabajando arduamente por estrenar proyectos de gran calidad en todos los sentidos. Seguramente, siguiendo esta línea, tomaron la decisión de no invertir en un programa que no les daría resultados. Su reemplazó será entonces El man es Germán

