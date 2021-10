Twitter vuelve a sacar la cara: la red social más confiable de todas

.Publicidad.

En un mundo tan conectado tecnológicamente, la falla de una de la redes sociales es un suceso que ocurre ocasionalmente contadas veces al año. Hay varias redes que por más que sean de enormes empresas o con millones de usuarios en todo el mundo son propensas a sufrir de fallos más que otras, tal como es el caso de WhatsApp y de Instagram.

Ambas fueron compradas por Facebook, la red social que inició todo este boom a comienzos de los 2000 de la mano de Mark Zuckerberg. El problema de estas redes es que por lo general, si falla una de ellas, todas lo hacen. Es tal el caso que ocurrió en este 4 de octubre de 2021 y que, al momento de publicar este artículo, no se soluciona.

Facebook, Twitter y WhatsApp llevan más de una hora caídas a nivel mundial. ¿Cómo se enteró la gente de esto? Por Twitter. Si usted es de los que lleva reiniciando su celular varias veces porque no se le envían los mensajes de WhatsApp o no puede ver fotos en Instagram, no se preocupe que no es su problema.

Por otro lado, Twitter es esa vieja confiable que no falla. Tendrá sus desventajas al no pertenecer a Facebook, pero una de las ventajas que tiene por el contrario es esta: estar cuando las otras se caen. Cuando pasan estos sucesos, Twitter es la red a donde llegan todos a desahogar su frustración por no tener ninguna otra red social disponible, y claro, para hacer memes que nunca faltan al respecto.

Whatsapp, Instagram, Facebook y telegram quedan eliminados. Twitter y Tiktok pasan a la siguiente ronda. pic.twitter.com/jnTjU7lKAt — Jeremy Reyes Dulanto (@jer_re_du) October 4, 2021

Yo reiniciando mi celular porque WhatsApp no me funcionaba: 😪 pic.twitter.com/gsDsXZ6ylr — 🇭🇳 Lucia_Y Olé (@MIURAdalCuore) October 4, 2021

Los usuarios que se están levantando al entrar en Facebook Instagram y WhatsApp sin saber que están caídos, gracias Twitter Zuckerberg #facebookdown #whatsappdown pic.twitter.com/0puYJG11DM — 𝑨𝒍𝒆𝒙𝒂𝒏𝒅𝒆𝒓𝑮 ♡ (@EsAlexanderG1) October 4, 2021

No hay mejor meme que describa la caída de WhatsApp, IMessage y las demás redes de Zuckerberg pic.twitter.com/QhT0kAPJ9N — Tu Ex Favorito (@Alonso_Cruzz) October 4, 2021