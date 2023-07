Trump presencia desbandada de sus aliados republicanos

.Publicidad.

En el año 2016, cuando aún era candidato, Donald J. Trump dijo que iba a gobernar solo con las personas más “serias y buenas” para acabar con la corrupción en Washington. “Drain the Swamp” o "Drenar el Pantano", fue uno de los lemas de su campaña, coreado a menudo por sus seguidores.

Tras la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021, el intento de presionar para cambiar los resultados electorales del 2020 y sus acusaciones e investigaciones pendientes con la Justicia, muchos miembros de su Gobierno han tratado de desmarcarse del expresidente.

-Publicidad.-

Funcionarios, militares y burócratas de mucha trayectoria e influencia en Washington y en el Partido Republicano con los que el magnate gobernó para "acabar la corrupción" ahora le dan la espalda, mientras Trump pugna nuevamente por hacerse con la nominación republicana para aspirar a retomar las llaves de la Casa Blanca en noviembre de 2024.

El expresidente no se ha quedado callado frente a los desaires de antiguos aliados y ha respondido con ataques personales e insultos a sus exfuncionarios, quemando aún más los puentes con la élite republicana que le ayudó a llegar al poder en 2016.

Publicidad.

PUBLICIDAD

Trump contra sus exfuncionarios

'Fox News', el canal de televisión privado de tendencia muy conservadora que respaldó a Trump durante su Gobierno y perdió una demanda por hacerse eco de las acusaciones infundadas de fraude electoral por parte del exmandatario, también ha tomado distancia de la narrativa trumpista.

Bret Baier, uno de los principales periodistas del canal, entrevistó al expresidente y le presentó una lista de exfuncionarios de su gobierno “serios y buenos” a los que ahora insulta.

“Su vicepresidente Mike Pence se postula en su contra. Su embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, también se postula contra usted. Mike Pompeo, su ex secretario de Estado, dijo que no lo apoyaba”, le dijo Baier a Trump en la entrevista, agregando que el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, tampoco lo apoya. “El fiscal general Bill Barr dice que usted no debería ser presidente de nuevo. Lo llama 'el narcisista consumado' y 'un hombre problemático'. Recientemente usted llamó a Barr 'un cerdo sin agallas'”.

El periodista siguió con la lista: "Tu segundo secretario de Defensa no te apoya. Te llamó irresponsable. Esta semana llamaste a tu jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, 'débil e ineficaz' y 'nacido con un cerebro muy pequeño'. Llamaste perdedor nato a tu jefe de Gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney. Llamaste 'tonto como una roca' a tu primer secretario de Estado, Rex Tillerson, y 'el general más sobrevalorado del mundo' a tu primer secretario de Defensa, James Mattis. Llamaste 'insulsa' a tu secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany. Y, en múltiples ocasiones, te has referido a tu secretaria de Transporte, Elaine Chao, como 'la esposa amante de China de Mitch McConnell. Entonces, ¿por qué los contrataste a todos ellos en primer lugar?", preguntó Baier.

Ante la exposición pública del reguero de insultos proferido por parte del expresidente a su antiguo equipo de trabajo, Trump respondió diciendo que no se le olvidara "que por cada uno de los mencionados, hay 10 que nos aman”.

Días después, el magnate republicano se quejó públicamente de la entrevista que tuvo en Fox en otro medio conservador: “No hubo nada amigable en esa entrevista. Sabe, fue sucia, nada amigable… No hubo sonrisas, nada de disfrutemos y hagamos de América algo grande nuevamente, todo era como un golpe”.

Republicanos contra Trump

En paralelo a las bravuconadas de Trumo, la lista de republicanos importantes y exfuncionarios que ahora lo critican crece cada vez más grande. Paul Ryan, expresidente de la Cámara de Representantes, dijo que Biden ganaría la reelección si Trump es el candidato republicano. “En este momento, estoy a favor de cualquier persona que no se llame Trump... creo que venceremos a Biden sin duda si nominamos a un republicano que no se llame Trump," dijo Ryan.

Al respecto, Kevin McCarthy, actual presidente de la Cámara de Representantes del Partido Republicano y aliado que ha defendido a Trump y su influencia en lo que ocurrió el 6 de enero de 2021 en Washington D. C., dijo en una entrevista en la cadena 'CNBC' que Trump sí podría ganar una elección, pero que la pregunta era “si es el más fuerte para ganar la elección; no sé la respuesta a eso."

Según reportan otros medios estadounidenses, McCarthy llamó al expresidente para disculparse. Le dijo al expresidente que se expresó mal y culpó a los periodistas por sacar sus comentarios de contexto. Más tarde, su campaña envió un correo electrónico de recaudación de fondos diciendo que Trump era más fuerte que nunca.

Por su parte, Alyssa Farah, ex directora de comunicaciones estratégicas de Donald Trump, ex secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence y ex jefa de prensa del Departamento de Defensa, ha repetido que él no está en capacidad de ser presidente.

“Créanos a los que trabajamos con él, yo estuve en incontables reuniones en el salón oval, yo le daba reportes en el avión presidencial. Yo lo conozco y no está en capacidad de ser presidente”, afirmó Farah, hoy comentarista del programa 'The View'.

Los republicanos contra Trump cuentan también con la financiación de los hermanos Charles y David Koch, dos de las personas más ricas de Estados Unidos, quienes hasta ahora han recogido 70 millones de dólares para financiar otra propuesta republicana. “El objetivo de la red de los Koch en las primarias presidenciales del 2024, según comunicaciones internas, es detener a Trump de ganar la nominación republicana, revela el 'New York Times'.

Trump radicaliza su mensaje

Muchos todavía no pueden expresar su oposición al expresidente por las consecuencias políticas que pueden enfrentar. Hay congresistas republicanos que aunque se opongan al expresidente y sus políticas no pueden defender estas tesis en público porque perderían potenciales votantes trumpistas en estados conservadores de cara a su reelección a la Cámara Baja.

“Todavía pienso que llegará el momento en el que van a romper filas”, dijo Joe Biden en una entrevista reciente en la que contaba cómo seis senadores republicanos le manifestaban su rechazo a Trump de forma privada.

A estos congresistas, como Mitt Romney y Liz Chaney entre otros, se les ha catalogado como RINO’s, “Republicans In Name Only” o "Republicanos sólo de nombre". Y la lista parece crecer cada vez más.

Sin embargo, cerca del 30% del electorado republicano en Estados Unidos apoya a Trump y lo hace de forma pasional. No es un voto que vaya a cambiar mucho y tiende a radicalizarse aún más tras las acusaciones y las investigaciones judiciales en contra del expresidente. Unos procesos que ha utilizado para recoger fondos y pagar sus propios costos de defensa.

De hecho, tras el aumento exponencial de los gastos legales, “se han apartado alrededor de 20 millones de dólares del ‘Save America PAC’ para cubrir estos gastos”, dijo al 'New York Times' un asesor de Trump.

El expresidente ha sabido darle un giro a sus problemas con la Justicia para monetizarlos y afianzar su nicho electoral. Pero el precio ha sido la radicalización de sus posturas, los ataques contra miembros de su propio partido que no lo apoyan y el acercamiento a cuestionadas figuras políticas ultraconservadoras que atraen poco al votante de centro derecha, que podría ser clave en los próximos comicios presidenciales.

Ante este escenario, ¿con quién gobernaría Trump si ganara las elecciones?

La campaña a la Presidencia de Donald Trump para el 2024 está siendo liderada por el consultor republicano Chris Lacivita y la lobbista Susie Wiles, quien tuvo acceso a los mapas e información de seguridad nacional clasificada que el expresidente compartió ilegalmente en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, como lo revelan los audios conocidos recientemente y divulgados en exclusiva por 'CNN'.

Ella es además co-directora de la firma global de relaciones públicas 'Mercury', que ha tenido como clientes a grandes empresas chinas de la talla de 'Alibaba', 'Yealink' y 'Hikvision', ‘principal proveedor de productos de videovigilancia del mundo.

Otro asesor estratégico para el 2024 es Jason Miller, portavoz de la campaña a la Presidencia de Trump en el 2016 y ex jefe de comunicaciones de la Casa Blanca. MIller tuvo un romance extramatrimonial con Arlene Delgado, compañera del equipo de campaña, con quien tuvo un hijo. Delgado demandó a Miller por incumplir con la manutención de su hijo. Además fue demandado por una stripper por, supuestamente, haberle introducido una una píldora abortiva en su bebida sin su consentimiento causando la interrupción del embarazo.

Brian Jack, ex director político de la Casa Blanca, Justin Caporale, Scott Gast, Boris Epshteyn, Steven Cheung, Ross Worthington y Vincent Haley también hacen parte del equipo de campaña de 40 personas que tiene Trump y que podrían hacer parte de un eventual equipo de Gobierno.

Mientras tanto, los precandidatos republicanos tendrán su primer debate en televisión nacional el 23 de agosto y no está claro si Trump participará. Sus asesores dicen que con tanta ventaja en las encuestas, no encuentran valor en su participación.

Analistas, por su parte, dicen que es mejor que Trump no se exponga públicamente en medio de los procesos judiciales en su contra. Los periodistas a cargo del debate serán Martha MacCallum y Bret Baier de 'Fox News'.