Después de 60 años en el espectáculo y como pasa con muchos artistas colombianos, no tendrá la vejez tranquila y amplia que se merece

Totó la Momposina es tan importante como el himno nacional. Dos de sus interpretaciones, El pescador y Yo me llamo cumbia, han hecho estremecer a miles de colombianos que se encuentran en la diáspora. A los 82 años, la matrona ha decidido dejar los escenarios.

Marco Vinicio y Angélica María, dos de sus tres hijos, cuentan que el proyecto de Totó continúa sin ella en los escenarios —pero con el performance de sus músicos en vivo— bajo el nombre de 'Los Tambores de Totó'. La parte triste es que, a pesar de la conocidísima trayectoria de su madre, a su avanzada edad no tiene un ingreso fijo. En otras palabras, después de sesenta años de ser un símbolo de Colombia, el Estado no responde:

Su caso no es el único. Allí está por ejemplo también el actor Edgardo Román quien trabajó en las tablas, la televisión y el cine nacional por más de cincuenta años quien terminó también sin pensión. A pesar de luchar públicamente por el derecho, falleció sin conseguirla en vida. Lo irónico es que finalmente se le adjudicó una pensión, que llegó al día siguiente de su muerte el siete de enero de este año.

Aunque en esta materia se ha avanzado con "la ley del actor", quedan muchas interrogantes frente al caso de Totó. Consultamos un abogado de Los Andes, y le preguntamos por qué Totó no recibe dinero por sus interpretaciones. Nos dijo que al no ser ella compositora de gran parte de los temas, no recibe regalías como autora, pero sí debería recibirlas como intérprete. ¿Qué hacer? Se tendría que ver con lupa con qué sello o distribuidora trabaja, y que su familia lo tenga presente para recibir el dinero que debería, de ser el caso.

También queda en evidencia lo duro que es mantenerse como artista independiente y las pocas garantías que le brinda Colombia a los trabajadores que sobrepasan el umbral de los 65 años.

Si bien Totó no puede recibir legalmente ganancias por las composiciones, ¿acaso no debería tener por lo menos un ingreso 'honoris causa' del Estado por la representación y preservación del acervo cultural colombiano durante estas décadas?, ¿solamente deben tenerse en cuenta las semanas cotizadas y edad de pensión para acceder al beneficio tratándose de una persona que ha sacado la cara por Colombia dentro y fuera de ella?

En medio del sinsabor Totó no está sola. Tiene el respaldo emocional y económico de quienes considera familia: sus tres hijos y los músicos con los que giró por el mundo y a quienes les guarda lealtad. También cuenta con el apoyo de sus colegas, incluida la disquera británica Real World Records: tras conocerse que la bolivarense no tiene pensión, ellos habilitaron en Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes y Soundcloud los temas "Échale salsita" y "Acompáñala", cuyas ganancias irían directamente a las arcas de la cantante.

Por el momento, Totó es la representación de las dificultades por las que atraviesan decenas de artistas, que llegan a su vejez con mínimas o ninguna seguridad.