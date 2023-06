"Tienen los precios inflados" La verdad detrás del Alkosto secreto de Venecia

En redes se ha viralizado este lugar con productos de ensueño a precios de locura, sin embargo, hay quienes aseguran que no todo es como lo pintan

En Colombia, son muy populares los Outlets o lugares donde podemos conseguir productos con algún tipo de descuento o a un mejor precio que el original. Justamente, en redes sociales esto se ha hecho muy viral últimamente gracias a diferentes creadores de contenido que asisten a algunos almacenes de grandes empresas como Alkosto y Falabella. Y es que, en ambos casos cuentan con sitios donde están a la venta algunos productos que al parecer han sido reparados o que tienen algún tipo de imperfección. Uno de estos está ubicado en el Alkosto que se encuentra en Venecia.

acabo de descubrir que existe un outlet de Alkosto y mi señora interior no puede de la felicidad. — JuanMa. (@_juanmva) February 19, 2023

Justamente, un creador de contenido de Facebook compartió un video en el que va al "Alkosto secreto de Venecia" el cual está en un lugar bastante remoto de este almacén. Allí, el joven revisó bastantes productos, entre los cuales hay varios artículos tecnológicos, como portátiles, televisores y también hay varios electrodomésticos como neveras, hornos, entre otros. Así mismo, hay diferentes muebles como sofás, mesas, colchones, base cama, sillas y armarios. Según comentó el creador de contenido, los grandes descuentos de estos productos se deben a unas imperfecciones que tiene el producto.

Además, en el video dicen que productos tecnológicos como en el caso de los computadores, en su mayoría son reparados. Ahora bien, esto no es lo único llamativo del video, pues en el apartado de comentarios, muchos critican los precios y aseguran que están inflados por parte de Alkosto. Ahora bien, una persona incluso aseguró haber trabajado para este almacén y comentó que los descuentos que se ven no son como los quieren vender. Inclusive, aseguró que "los precios son inflados" como ya otras personas habían comentado. Tal parece que no todo es como lo quieren hacer ver.

