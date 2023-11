Terminó la alcaldesa Claudia López y se perdió una oportunidad histórica

Por: Jorge Buitrago Puentes |

noviembre 29, 2023

Sin duda que hacer hospitales y escuelas son necesarias para el desarrollo de una ciudad, que tuvo un manejo adecuado de la peste y que ejecuto una política pública para empoderar y fortalecer a la mujer es algo destacable, aun cuando es una política importada, que ya se ha venido aplicando en otros países con éxito , y ha sido producto de la lucha de los trabajadores.

No me detendré en su nefasta política de movilidad, que dejo sumida a la ciudad en el peor atraso, la ciudad más congestionada del mundo , como tampoco en la inseguridad, donde salir a la calle en cualquier parte de la ciudad causa terror.

Lo que si no tiene perdón es que siendo la gran líder de la lucha contra la corrupción y el clientelismo, que la posicionó como una gran líder nacional ( por ello muchos votamos por ella) haya defraudado a todos sus votantes y las nuevas generaciones que buscan un futuro mejor.

A lo largo de sus cuatro años de mandato gobernó bajo el común denominador del clientelismo. Al final de su campaña para alcalde, cuando estaba a punto de perder, lanzó la carta que sabía que le aumentaría la votación , y era acabar con la palanca para trabajar con el estado distrito.

Y una vez elegida para no quedar mal, implementó, (no invento) lo que muchos ya habíamos propuesto años antes y era un banco de elegibles para los contratistas de prestación de servicios que ella llamó la " plataforma, talento , no palanca". Los demás tipos de vinculación, los de libre nombramiento y remoción ( clientelismo perfumado) que se había dicho que también hasta el nivel medio serán meritocraticos, los excluyo, por obvias razones.

Así las cosas millares y millares de ingenuos cayeron en la mentira de la sra alcaldesa, y creyeron que serían tenidos en cuenta para una oportunidad laboral sin palanca.

Según datos obtenidos del mismo distrito, menos del diez por ciento de los contratistas del distrito fueron vinculados por esa plataforma.

El 90% fueron cuotas políticas de los partidos verde ,amarillo y rojo, especialmente, que la apoyaron en sus proyectos.

Es decir, el clientelismo, fuente de la mayor corrupción, fue la base de la gobernabilidad de la sra alcaldesa, otrora líder de la lucha contra la corrupción.

Decir que porque hizo algunas obras públicas, y ejecuto un contrato, y anuncia un segundo para construir el metro, dejando la ciudad en un total caos, para favorecer su imagen, sin una política verdaderamente democrática del empleo público, que fortalezca por fin la democracia, y garantice la igualdad de oportunidades, merece ser presidenta según los grandes medios de comunicación es una farsa y seguir con los mismos y en las mismas. Tal vez por eso fue que tuvo que apoyar al delfín.