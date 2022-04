"Tengo la certeza de que el país va a conocer que aquí no se cometió ningún delito": Diego Cadena

Por: Luis Alberto Henao Gallardo |

abril 08, 2022

¿Quién es Diego Cadena?

Diego Cadena es un hombre del común, nacido en Valledupar y criado en Tuluá, Valle. Mi padre trabajó toda la vida en el INCORA y mi madre es administradora de empresas, una mujer emprendedora. Empezó con un taller de confecciones, inicialmente con ropa interior y, posteriormente, de traje de baños en Tuluá. A nosotros nos enseñaron a trabajar desde muy jóvenes, yo tuve la oportunidad de trabajar al lado de mi mamá, le aprendí mucho por su disciplina y verraquera. Primero, era el todero: hacia las veces de mensajero, realizaba diligencias en los bancos, compraba insumos para la confección… mejor dicho, solo me faltaba ser el modelo de las narizonas; después ascendí a vendedor, y recorría el país posicionando la marca, pero mi sueño era ser abogado, recuerdo que en ese tiempo estudiaba y trabajaba. Me gradué y luego comencé a ejercer como abogado. Soy un apasionado por el derecho penal y bueno aquí estoy.

Usted es una abogado que viene de abajo. Se formó en una universidad de provincia, en la Universidad Central del Valle de la ciudad de Tuluá, recorrió los pueblo del Valle del Cauca y dio un salto grande, y se dio a conocer a nivel nacional e internacional en ese recorrido, ¿que lo llevó a tener ese reconocimiento que tiene ahora?

Yo siempre he tenido una filosofía de vida: cualquier persona que tenga un sueño lo puede alcanzar, pero se requieren tres aspectos básicos: insistir, persistir y nunca desistir; tarde o temprano se van a ver los resultados, no hay que desfallecer pero hay que trabajar. Yo no tengo horario, trabajo hasta los domingos si me toca, eso me lo enseñaron en la casa.

¿Cómo ha logrado enfrentar las diferentes situaciones que le ha tocado vivir en medio de todos estos procesos?

Mire, todo lo que a uno le pasa le deja una enseñanza, a mí esto me reafirmó que en la vida uno va primero de la mano de Dios y luego de la de la familia. Yo soy muy creyente, los momentos malos y los buenos siempre se los he encomendado a él.

El acompañamiento de mi familia ha sido fundamental y también me ha ayudado mi actitud positiva y optimista. Tengo la plena convicción de que una mala actitud es como una llanta pinchada, no puedes ir a ningún lado hasta que la cambies. Entonces por difíciles que estén las cosas siempre hay que tener actitud positiva para superar todos los impases que se presentan.

Usted ha sido un abogado que ha causado controversias y polémica. ¿Tiene usted argumentos como abogado de actuar conforme al derecho y defender su posición? ¿Usted puede contrarrestar todo lo que se ha dicho?

Yo no he causado polémica, quienes han creado la polémica en torno a este problema son otras personas. Pero tiempo al tiempo. Con mi defensa tenemos pruebas técnicas que desmienten todo lo que han dicho, y la justicia divina siempre llega. Tengo la certeza de que el país va a conocer que aquí no se cometió ningún delito, siempre se obró en derecho. Lo que pasa es que esto es un proceso político, pero bueno. Es cuestión de tener paciencia y queriendo Dios, tanto Álvaro Uribe como yo saldremos bien librados.

El punto más importante en esto es el tiempo, que lo cura todo, lo arregla todo. Dice mi madre que a problemas de salud, amor, dinero, buena fama o mala fama, el tiempo lo cura todo.

¿Puede demostrar con pruebas que ha sido una persona de bien frente a cada proceso y delante de los medios de comunicación y el país?, ¿que todo ha sido una persecución política en este proceso que se lleva y que se están presentando ya unas conclusiones frente a su caso?, ¿tiene todo para decir que Diego Cadena es una persona diferente a lo que han dicho sus opositores?

Totalmente. No voy ahondar mucho en el tema porque el compromiso que tengo con mi abogado, Iván Cancino, es no hablar del proceso, pero le voy a dar un ejemplo sencillo: hay algo que ha causado mucho revuelo y es el tema de la famosa ayuda humanitaria. Mire, nos llama el hoy testigo estrella de la Fiscalía diciendo que le preste dos millones de pesos porque tiene un niño muriéndose en la clínica, hecho que me conmueve, y accedo a regalárselos. Eso se acreditó con una notaría para evitar malas interpretaciones. Pero para la prensa fue todo un escándalo, que quién hacía esas ayudas. Pues estimado Luis Alberto, le cuento que hace unas semanas la mamá del niño declaró que sí tenía un hijo con ese señor y el niño estaba enfermo.

¿Cree que le favorece lo negativo que dicen sobre usted?

Seamos sinceros, a quién le va gustar que hablen mal de uno, eso no le favorece a nadie. De las cosas que más me han dolido en este proceso es ver a mi madre tan afectada por las calumnias e injurias que han dicho de mí, pero uno se acostumbra a todo en la vida, menos a no comer. Inicialmente salía un artículo mío y yo me levantaba en la madrugada a leer que habían escrito. Ya aprendí que a palabras necias oídos sordos, me llega una notificación de que algún medio de comunicación se refirió a mí, termino mis cosas y después me cuentan qué dijeron. La mayoría de noticias ya no las leo.

¿Dentro de este proceso, usted está tranquilo?

Estoy tranquilo, Luis Alberto. Yo sé quién soy y sé que siempre he sido una persona correcta, dada a la gente, honesta y honrada. La verdad se va a conocer, va a ver.

Este impase que he tenido en mi vida me ha dejado una gran enseñanza los amigos se cuentan siempre dos veces: en las buenas para ver cuántos son y en las malas para ver cuántos quedan nunca se le olvide.

¿Usted está dispuesto como abogado a defender a personas de derecha, izquierda de todas las ideologías políticas? ¿O es como muchas veces dicen que solo es el abogado de los que manejan el capitalismo, de los que han sido siempre el gobierno? ¿Usted también sería abogado de cualquier persona en cualquier línea política?

Luis Alberto, en la firma Cadena y Asociados tenemos una política: entra el ser humano más no el delito. Que si es de derecha o de izquierda, para mí es indiferente, todas las personas tienen el derecho constitucional a ser representadas por un abogado, yo no estoy ejerciendo mi profesión desafortunadamente. Pero aspiro a recuperar pronto mi libertad y volver a laborar.

Le agradecemos al abogado Diego Cadena por este espacio, pero queremos finalmente preguntarle qué experiencia le dejó el expresidente Álvaro Uribe Vélez en este proceso.

Se lo voy a resumir: ser abogado de Álvaro Uribe ha sido un gran honor en mi vida