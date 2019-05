Taliana Vargas y la apuesta por la moda colombiana de calidad

Taliana Vargas está en su mejor momento. Acaba de dar a luz a Alicia, su pequeña hija de dos meses en febrero pasado. Mientras estaba embarazada trabajó en el diseño de una colección de 85 referencias pensadas para todo tipo de mujer. Se sentó a bocetear faldas, blusas, vestidos y todo tipo de prendas para plasmar en cada una de ellas su esencia Caribe. Sin embargo, no lo hizo sola. En esta tarea sus aliados fueron Diego Guarnizo y Maria Luisa Ortiz. “Diego y María Luisa son amigos de mi alma y cómplices de vida. Cuando el equipo de almacenes Éxito me propone hacer la colección, ellos me dicen tranquila que todas tus ideas las vamos a llevar a la realidad. Diego y María Luisa fueron un equipo maravilloso porque sin ellos no hubiera podido lograr esto”.

El dúo de diseñadores, que conoce a Taliana a nivel personal, se encargó no solo de alinear sus ideas con las tendencias actuales de la moda sino que la interpretaron como ser humano y plasmaron cada detalle de su personalidad en las piezas de esta colección. Por eso hay mamoncillos como los que ella comía en el patio de la casa de su abuela en las faldas, estampados inspirados en el jaguar de la sierra en las blusas, los camarones cienagueros que eran su plato favorito los domingos, o la flor de cactus que Taliana veía después de cada sequía en Santa Marta cuando niña. Todos esos detalles marcaron la historia de su vida. “Esta colección es completamente yo, pero pensada para todas las mujeres. Es mi esencia, pero yo creo que es la esencia de todas porque es una colección muy colombiana”.