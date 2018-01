Sobre abusos, abusadores y el derecho a guardar silencio

Debo empezar por decir que es posible que esta nota genere indignación en algunos sectores y que es importante no leer esto con ligereza, sino tomarse un tiempo para analizarlo.

Recientemente Hollywood está en el ojo del huracán porque se han empezado a revelar sistemáticamente una serie de abusos, abusadores —incluyendo a Kevin Spacey, Havey Weinstein, Dustinf Hoffman e incluso a Sylvester Stallone y John Travolta— y abusadas dentro de la industria.

Recientemente la periodista Claudia Morales reveló que fue abusada. Dice en su nota que defiende el derecho a guardar silencio por parte de las víctimas y aunque entre líneas dice que no le interesa decir quién fue la persona que abusó de ella, sí da pistas al respecto: “fue su jefe, en un hotel, es poderoso, lo oyen y lo ven a diario”. En otras palabras, sí le interesa decir quién fue, de lo contrario hubiese dicho simplemente que fue abusada y que no quiere decir nada sobre su agresor.

No sabemos los motivos por los cuales prefiere dar señas y generar especulaciones sobre el culpable (pero también sobre inocentes que no tienen nada que ver con la situación, pues no ha tenido pocos jefes) que decir su nombre, incluso varios años después. Es algo que solo ella sabrá. A estas alturas ya no hay pruebas, solo su testimonio y le creemos, yo le creo y si de alguna forma la justicia logra comprobar las cosas que el culpable pague, pero creo importante que amplíe el panorama, pues aunque hay grandes indicios que quién es el responsable, sigue sin ser información confirmada y si resulta ser él, que responda, pero ¿y si no es el que la opinión pública está pensando?.

Frente a la situación de Hollywood es absolutamente válido e incluso necesario preguntarse ¿cuáles casos realmente se trataron de abusos y cuáles fueron un encuentro consentido que años después por algún motivo alguien decidió ponerlo en otros términos? Es importante tomar en serio las denuncias, pero con cuidado; a lo largo de la historia muchas personas han utilizado su sexualidad como medio de ascenso laboral, social o económico, de ahí que no hay que tomar que ninguna denuncia ni ninguna defensa pueden ser “verdades absolutas”.

En ocasiones sucede que “una persona X proponga dar a una persona Y un beneficio económico o laboral a cambio de un encuentro sexual y la persona Y acepte”, esa situación no puede ser denominada abuso. Otras veces “un hombre X quiere acercarse a una mujer Y y esta no lo acepta” si él continúa pese al NO, es acoso, si no continúa no lo es, pues solo hay una forma de saber si otra persona está interesada en uno: hablándole.

Es un tema difícil, en ocasiones el interés en determinada situación (lograr un papel en una producción para el caso Hollywood) es tan grande que les personas ceden a cualquier propuesta de otros, pero si yo, consciente de ello accedo voluntariamente, no soy víctima de nada. Otra situación es que se vuelva un constante chantaje el pedido sexual con amenazas, como Isabel Rodriguez, azafata de Interjet que denunció acoso por parte de un piloto, ella nunca aceptó, es víctima y da vergüenza el tratamiento que le dieron a la situación desde la empresa.

Para no ir mucho más allá, si una persona, hombre o mujer acepta en determinado momento un encuentro sexual con otra, hombre o mujer, no puede denunciar abuso ni acoso. Claudia Morales lo fue, tiene derecho a denunciar (y ojalá complete su denuncia para no meter a todos en el mismo costal). Algunas actrices y modelos quizá lo hayan sido, quizá todas no. Esta columna no pretende alabar el abuso, de hecho intenta reprocharlo, es un acto espantoso, más bien pretende abrir un poco la discusión al respecto de qué realmente debe ser considerado abuso y acoso y qué no, para no terminar haciendo posar de inocentes a los victimarios reales y poniendo a posibles inocentes como “monstruos y depredadores sexuales”. Hay que escuchar toda denuncia, pero tratarla con cuidado.

