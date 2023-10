Serie '33 lecciones para construir la paz'. Capítulo 27: el mensaje de Buda

Por: Juan Mario Sánchez Cuervo |

octubre 17, 2023

Es importante aclarar que el mensaje del perfectamente iluminado, es el mismo de los grandes maestros espirituales que han venido a la tierra con la misión sagrada de despertar las consciencias dormidas. A través de los siglos los seres de la Luz nos vienen diciendo lo mismo: el camino es el amor y no el odio, hay que elegir el perdón y no la venganza. En este sentido, los verdaderos seres humanos son humildes y no soberbios, mansos y no resentidos. A propósito, Buda en un momento trascendente para la historia de la humanidad pronunció estas inmortales palabras: el odio no cesa mediante el odio, sino sólo mediante el amor, esta es la regla eterna. En efecto, el que toma venganza se sumerge en un ciclo de violencia del cual difícilmente podrá salir; y el que responde las injurias y las agresiones con más agresión e injuria se pone en el mismo nivel de los violentos. La energía, la vibración de los odiosos, de los cobardes y traidores es infinitamente baja. La vibración de los amorosos es altísima. Sin embargo, hay que estar vigilantes para no ceder a la tentación del mal. A propósito, sólo existe una forma de derrotar el mal: con el bien. Ustedes deben tener presente esto: las tinieblas, el mal, el terrorismo… todas esas cosas perversas están predestinadas al fracaso total, a la eterna frustración. Está escrito: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Buda también nos dice: toda la oscuridad del mundo no puede apagar la luz de una pequeña vela. Por eso, los hijos de la Luz no deben caer en la desesperación.

Nota Bene: a Buda lo llamamos el perfectamente iluminado. Es quizás el hombre más sabio que ha venido a la Tierra. Sin embargo, a un iluminado lo ilumina la Luz. Buda nunca dijo que Él era la Luz. El Evangelio de San Juan nos habla todo el tiempo de la Luz, sobre todo el primer capítulo: Jesús es la Luz que alumbra e ilumina a todo hombre. Jesús es la Luz del mundo.

Atención: para no agonizar en estos momentos cruciales de la historia, hay que revestirse con tres virtudes luminosas: paciencia, templanza y confianza. La noche oscura también pasará. Pero es necesario orar, meditar, conservar la calma, la fuerza interior, la paz interior. Los que se dejen vencer del miedo, los que se dejen llevar por la ira, la egolatría, el odio y la amargura… ¡morirán!

Por otra parte, la invitación de Buda a través de su mensaje de luz, no significa una pasividad suicida. Por el contrario, la Luz Eterna y Hermosa tiene desplegados en todo el Universo (y particularmente en la Tierra en estos momentos de crisis), invencibles guerreros que darán la pelea hasta el triunfo. Ustedes deberían entender que si bien está en juego la vida de millones de personas, la guerra es más que todo espiritual. Todo lo expliqué en un texto que publiqué hace un par de años en este mismo espacio y titulado: ¿Están preparados para abrir esta información? El Armagedón ha comenzado. No obstante, dada nuestra gran fragilidad, pequeñez y vulnerabilidad, el que no invoque la Luz perecerá. Tengan fe y no pierdan la esperanza.

Posdata: próxima lección… prohibido empelicularse.