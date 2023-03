¿Será un fracaso más? La nueva faceta de Jéssica Cediel como cantante

.Publicidad.

Jéssica Cediel se ha convertido en una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana. Una de sus más recientes apariciones fue trabajando para el canal Caracol donde estuvo acompañada de Carlos Calero, siendo los conductores de 'La descarga'. Sin embargo, el programa ya ha llegado a su fin y por el momento no sé conoce el próximo destino de la bella mujer trabajando como presentadora. Aún así, parece que la bogotana tiene otros proyectos laborales entre manos.

Como es bien sabido, durante estos días, la mujer ha promocionado la próxima película en la cual actúa junto a Diego Camargo. Y es que, no es la primera vez que la mujer se lanza en el mundo de la actuación, aunque por el momento no es considerado como su fuerte, pues sin duda brilla en la presentación. Sin embargo, este no es el único sueño que tiene Jéssica Cediel, aprovechando su aparición en 'La descarga' de Caracol, la mujer compartió un video cantando donde recibió todo tipo de comentarios.

La presentadora buscaría incursionar más a fondo en el mundo de la música. Durante una entrevista para el programa de entretenimiento 'Lo sé todo', la mujer confesó que en los próximos meses será conocida también como cantante. La mujer comentó que esperaba sacar una canción en este año y además aseguró tener la voz para hacerlo. Finalmente agregó que tendría su debida preparación, habrá que esperar si lo hace bien o se convierte en un fracaso para ella.

