¿Será que esta sí es la tercera guerra mundial?

“La tercera guerra mundial,

serán un estruendo nuclear.

Los historiadores no podrán narrarla,

y los humanos no podremos resistirla”.

Sucedió lo que no había pasado hace mucho. Lo que se temía hace muchos años. Rusia invade otro país: Ucrania. Este es uno de los últimos dos países que formaron parte de la cortina de hierro, que geográficamente son protección para la Federación Rusa. Ucrania, y también Bielorrusia, es uno de los últimos bastiones que pueden resguardar y salvaguardar el territorio ruso de la creciente OTAN que ya ronda cerca de su territorio.

Los noticieros no hacen más que vomitar noticias frente a este hecho. Todos los canales, todas las emisoras, las redes están en alerta roja.

Todo estalla cuando se da la notificación de Donetsk y Lugansk son naciones independientes, legitimadas por Rusia, pero no avaladas por la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Paso seguido, Rusia puede entrar y ocupar militarmente esos nuevos territorios, cosa que a la OTAN no le cae nada bien. Se remueven entonces las fichas del ajedrez de la Guerra Fría. De ese conflicto que no se ha detenido desde el fin de la Segunda Guerra.

El jueves pasado se atacó Ucrania por parte de la gran osa madre de las estepas. Fue atacada por cada uno de sus flancos. Se atacó Kiev, muy cercano a Bielorrusia, Odessa, por el sur, Leòpolis al costado occidental, y desde luego, también se ocuparon las regiones del Donbass. Dejó un saldo de 50 muertos: diez civiles y cuarenta soldados. El viernes ya iban 131 o más bajas. Va un alto número de desplazamientos ya, hacia Polonia en su mayoría, Moldavia y seguramente Rumanía. Se estima que sean más de cinco millones de refugiados. Las calles de Kiev están desiertas. Toque de queda desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde.

Se desata un rechazo internacional, un repudio en la opinión pública, protestas en las embajadas rusas del mundo, y hasta miles de detenidos en la misma Moscú y demás ciudades principales. Hasta Anonymous ya se pronunció y reveló que va a publicar lo que Putin tiene escondido. Lo quieren desnudar ante la palestra pública, desvelar en escarnio público lo que presuntamente ha hecho torcidamente y corruptamente. Pues el antiguo director del Servicio Federal de Seguridad ruso ha gobernado sin parar, y al parecer quiere continuar en ese cargo hasta el 2036, según lo garantiza el último referéndum votado.

A Putin lo ven ahora como un demonio, una resurrección del que portó un particular mostacho en el centro de su boca. El cuarto poder ejerce su naturaleza. Moldean y hacen creer lo que mejor tiene que parecer. Igual, Putin lo ha hecho también, desde que llegó al poder. Rusia, ahora, es un Estado perverso y malévolo. Hasta la selección de Polonia se niega a jugar en las eliminatorias de Qatar. Y la FIFA anuncia castigar los diferentes seleccionados provenientes del país de los ancestrales gulags.

Lo cierto es que una dictadura es una dictadura. Ya son veinte tres años de la misma. Hace mucho, ese joven agente de la KGB juró defender la madre Rusia de Estados Unidos o la OTAN. Aquel que tiene una riqueza avaluada en 2000 millones de euros y que es uno de los hombres más influyentes en Europa, cree firmemente en el pacto que alguna vez se hizo de que la OTAN no avanzaría un centímetro hacia el este.

El detonante, Zalenski quiere pertenecer a la OTAN. Entonces Putin se siente amenazado, y esto, lo obliga irremediablemente a la invasión. Puede que sea una movida de la misma OTAN, forzar a que se desate el conflicto. Saben que Putin no lo quiere permitir, y es sencillamente, botar el anzuelo.

Por otra parte, lo que no se ha dicho con resaltador, es que el mismo sábado ya había como mil soldados rusos muertos, y más de dos mil quinientos heridos. Pasa como una noticia desapercibida, o muy pasajera. Lo que tampoco se conoce mucho por parte de los megáfonos informativos internacionales es que desde el 2014, Ucrania ha dejado 14 mil muertos con su genocidio en los territorios en Donetsk y Lugansk, entre los separatistas y el mismo Estado ucraniano de corte fascista. Pero no se trata de justificar lo injustificable, que es la vida y la dignidad humana. La ética la concluye cada cual.

La retaliación de la OTAN ha consistido en golpear a Rusia donde le duele. Se dio todo el argumento para bloquear a Rusia económicamente. Picó el anzuelo. Ya no les venderán tecnologías, aviones y equipos aeronáuticos. Cortarán todo vínculo de corresponsabilidad bancaria e inter económica con los bancos rusos. Serán excluidos de la SIWFT, un sistema de manejo de transacciones seguro, que conecta a más de oncemil instituciones financieras en lo extenso del globo. Lo que bien es cierto, es que aún no lo han hecho. Alemania, aún duda, y no conoce con certeza las consecuencias de dichos movimientos.

El gasoducto Nord Stream II, que costó unos 10.000 millones de euros, y que está listo desde septiembre del año pasado, no se ha puesto en funcionamiento, y se descarta esa posibilidad. Lo que dejará pérdidas para ambas potencias. A Rusia la deja sin esa ganancia, pero a Europa se queda sin la provisión de energía, lo que obliga a buscar nuevas fuentes energéticas, por ejemplo, Noruega, el segundo suministrador.

Se dice que el rublo se desplomó y los contribuyentes rusos están comprando divisas en euros o dólares. Las líneas aéreas No habrá exportaciones de energía, y las exportaciones de materias primas como el níquel y cobre.

Hay quienes dicen que eso no será suficiente para desestabilizar la potencia soviética, que no habrá un impacto tan fuerte. Rusia ya lo sabía. Por eso ya había tomado cartas en el asunto. Putin no es un principiante. Por algo sigue siendo el presidente de Rusia después de 23 años. No es posible creer que nunca haya jugado ajedrez, precisamente paisano de Petrosian, Kramnik y Kasparov. Se sabe que los últimos cuatro años, las reservas de oro y de divisas han crecido de 448.000 millones de dólares a 630.000 millones de dólares.

Por su parte, el exactor, cómico y guionista de televisión y ahora presidente de Ucrania intenta resistir el embate. Dice que lo han dejado solo y pide ayuda al resto del Mundo. No se puede olvidar que Ucrania tiene energía nuclear y que es muy rica en recursos minerales, aunque es uno de los países más débiles económicamente de Europa.

Estados Unidos ya han enviado armamento militar, avalado 350.000 millones de dólares, para que Zelenski despliegue su defensa y ejerza resistencia. Desde luego que Ucrania quedará endeudada años a futuro por estas ayudas. Unos banquitos o unas empresas para el Imperio y deuda de intereses. Alemania también envía ayudas militares y Polonia abre las puertas a refugiados.

Desde la pandemia no había habido un revuelo internacional e informativo de tal envergadura. Porque acá en Colombia ha pasado mucho, desde paros nacionales, masacres, genocidios, robos de la narcocorruptela que gobierna este país y demás. Pero en el ámbito internacional, nada tan relevante hasta el momento. Todas las pantallas se enfocan en esa línea roja que está a punto de erupcionar con toda su fuerza. Ojalá se apacigüe la tensión.

Es evidente cómo vuelve ese protagonismo en todos los medios informativos. El revuelo mediático es impresionante. Se creería que nunca pasa lo mismo cuando lo ha hecho Estados Unidos y la OTAN. Por qué no se condena a Bush, Obama, Trump y Biden por invadir Bosnia, Sudán, Somalia, Irak, Líbano, Libia, Afganistán y Siria, por no nombrar toda la abundante lista.

Las redes sociales tampoco se detienen. Es impresionante cómo, ante el riesgo casi inminente de un gran conflicto, los memes de burla abundan y generan mofa. No está tan equivocada la nueva cinta No mires arriba, pues ante un peligro del fin de la humanidad, no se abandona el humor negro. Sin embargo, no deja de preocupar el panorama futuro. No se sabe qué irá a pasar. No se sabe si detonará la Tercera. Se entiende que para ser guerra mundial tienen que entrar muchos países en dicho conflicto. Aún no se sabe cómo se desenlazará todo. Lo cierto es que en la actualidad, estamos en manos de locos. Putin, Biden, Kim, Xi, Ortega, Bolsonaro, Duque, Maduro, por solo nombrar algunos. Nada de extrañar del capricho de los que, como ingenuos idotas, el pueblo ha elegido. Los que manejan los hilos tienen su psicopatía o sociopatía y nada de extrañar que sean esta, las últimas letras. Ojalá no se vea el sol a las nueve de la noche.