Rochi Stevenson, la presentadora de Caracol que a punta de fe supo ganársela a la depresión

La cartagenera ha sido una de las grandes presentadoras de Colombia, aunque vivió momentos duros, y solo la fe y Dios la libraron de no querer seguir viviendo

Nació en Manga, y su infancia la pasó jugando en las calles con los amigos de la cuadra. Seguramente esa pequeña niña de Cartagena, no imaginaba todo lo que la vida tenía preparada para ella. Reinados de belleza, puestos en canales de televisión y un sin fin de pruebas que tuvo que superar. Hoy en día María Rocío Stevenson, también conocida solo como Rochi Stevenson, es una de las presentadoras más queridas. Aunque estuvo algún tiempo ausente cumpliendo este rol, ahora ha regresado, y muchos se emocionan al verla. Una mujer con una historia de vida única, donde la fe, la familia y el amor son pilares claves.

La infancia de María Rocío Stevenson y su salto al Reinado Nacional de la Belleza

Su infancia fue buena, llena de juegos y amigos. En la casa de su mamá en Manga, compartía con los amigos de su cuadra. No había un solo juego que no disfrutarán ellos. Además, es una mujer de una familia numerosa pues la familia de su mamá está compuesta por 13 hermanos. Ya imaginarán la cantidad de primos que tiene la cartagenera. A su papá lo disfrutaba todo lo que podía, no perdía el tiempo y cada minuto juntos era valioso. Sin embargo, a veces la muerte toca la puerta de los hogares y deja dolor con su paso. Cuando tenía tan solo 12 años, su querido padre falleció.

Aunque han pasado los años, para ella Cartagena es una ciudad llena de magia, de esa magia que le encantaba cuando era una niña. Y pasaron los años y la belleza de la mujer fue empezando a ser notoria para muchos. Con 21 años, en el año 2000, la mujer saltaba al Reinado Nacional de la Belleza. En aquella presentación, la mujer conquistó a todos, no solo con su atractivo físico, también lo hizo con sus respuestas. Entonces el país quedó enamorado de quien se convirtió aquella noche en Virreina. Pero este título significó mucho más para la vida de la mujer de Cartagena.

Su talento, talento, destreza y más, le permitieron a una joven Rochi Stevenson saltar poco después al mundo del entretenimiento. Sin saberlo, aquella participación en este concurso, se convertiría en la plataforma que haría de Rochi, una de las presentadoras más queridas.

Del reinado de belleza a la televisión

A partir de este momento a la mujer de Cartagena se le abrieron las puertas para trabajar en la televisión. Inició su carrera como presentadora, abriéndose camino en este mundo. Aunque no fue nada sencillo para ella, en algún momento tuvo que sufrir maltratos por parte de sus jefes. Tras grabar, la sentaban para hablar sobre todo lo que hacía mal y señalarla por su aspecto físico. Esto causaba en la mujer mucho dolor, tenía que salir corriendo para llorar en la sala de maquillaje. Entonces pasó a Noticias Caracol a dedicarse a la sección de entretenimiento, aunque no vivió su mejor momento.

La mujer estaba golpeada y la depresión también la afectaba grandemente. Entonces, en el año 2004 llegó la oportunidad de ser la enviada para cubrir el detrás de cámaras del reality El Desafío. Entonces la mujer se dirigió a República Dominicana y solo pedía que el avión se cayera. Sin embargo, llegó a su destino y tuvo que empezar a trabajar. Pero una noche, todo cambió para ella. Entonces tuvo un encuentro con Jesús. Al inicio ella creía que todo era una broma, pues escucho una voz que decía "no te vas a dormir". Posteriormente le dijeron "agarra papel y lápiz".

Posteriormente, la frase que recibió de Dios aquella noche cambió su vida. Tuvo la oportunidad de sacar toda aquella tristeza que tenía adentro, soltó todo ese dolor que llevaba. La muerte de su papá, los maltratos y las cargas que llevaba por años. A partir de ese momento, la vida de la mujer tuvo un gran cambio, su trabajo ahora resaltaba. Los directivos del canal la llamaban para felicitarla por lo logrado pues el rating iba en aumento. Y la carrera de Rochi Stevenson fue directo a la cima.

Rochi Stevenson le dice adiós a la televisión para dedicarse a su familia

Su carrera y vida habían cambiado totalmente. La tristeza y depresión que un día golpearon su vida ahora eran solo parte de su pasado. Pero entonces, tuvo que tomar una decisión muy importante entre la televisión o empezar una familia. Entonces priorizo al amor y a su esposo. Partió a Barranquilla a pesar de aquellos que le dijeron que cometía un error, y al final les demostró a todos que había tomado la decisión correcta. Tuvo su primer hijo y poco después, las puertas volvieron a abrirse para ella en el mundo de la televisión. Volvió a Caracol para estar al frente de Día a Día.

Además de ser corresponsal de este programa, Rochi Stevenson tuvo la oportunidad de trabajar en Gol Caracol. Durante el cubrimiento de la Copa América Centenario la mujer se enteró que esperaba su segundo hijo. Y tiempo después decidió volver a hacer a un lado la televisión para poder dedicarse a su familia; esta vez con el fin de apoyar a su esposo en su carrera política. Su esposo, Alfredo Varela fue uno de los candidatos por la Gobernación del Atlántico, aunque no fue el ganador. La presentadora incluso salió a las calles para apoyar la campaña de su esposo.

Y nuevamente las puertas de Caracol se abrieron para Rochi Stevenson. Hace apenas unas semanas se supo que la mujer regresaba para ser parte del equipo de corresponsales. Y es que, el talento, carisma y cariño de la gente, la han constituido como una de las presentadoras favoritas de los colombianos.

