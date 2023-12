¿Es una recesión económica inminente?

Por: Fernando Santacruz Caicedo |

diciembre 05, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Conforme a nuestra Carta Política “La Junta Directiva de Banco de la República será la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia” (art.372), atribuciones que “ejercerán en coordinación con la política económica general” (art.371). Además, le asignó velar “por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda” (art.373). In praxis esta última función fue priorizada por la Junta y, para conservar el poder de compra del peso, relegó a un plano secundario sus otras facultades.

El decrecimiento o caída del conjunto de actividades económicas, durante dos períodos seguidos, es conocido como RECESIÓN, fenómeno que afecta negativamente la inversión, producción de bienes-servicios, consumo y empleo. La recesión perjudica todos los factores productivos: empresarios, trabajadores, consumidores, clientes, comercio internacional, etc. Las causas más frecuentes de su surgimiento son deudas excesivas que usuarios/instituciones no pueden cubrir; sobreproducción de mercancía/servicios que no se pueden vender; incertidumbre sobre el futuro económico; huida de capitales, etc.

..Publicidad..

...Publicidad...

La economía colombiana se enmarca en un modelo de libre mercado, aumento de la tasa de interés y tipo de cambio flexible, que la conducen inevitablemente hacia la crisis. La negativa del emisor a devaluar directamente la moneda y a bajar la tasa de interés, descendió la tasa de ahorro, subió el déficit fiscal en cuenta corriente y revaluó el peso. Contrastados los segundos trimestres 2022-23, la producción calculada con la demanda disminuyó -4%; inversión -10%; producción industrial -6%; servicios -8%; importaciones -25%; exportaciones -36%. Los indicadores empeoraron en los terceros trimestres y lo propio ocurrirá en el último de 2023. En economías desequilibradas la opción viable es aplicar un modelo de desequilibrio que estimule la baja de la tasa de interés, devalúe la moneda e incremente la tasa de ahorro. En síntesis, la inversión es inferior al ahorro y la demanda superior a la producción. El modelo de equilibrio de mercado implementado por el BR encausa la economía al colapso, declina la producción, decae la tasa de ahorro y revalúa la moneda.

....Publicidad....

Bajando la tasa de interés y devaluando la moneda directamente, sube la tasa de ahorro y merma el déficit en cuenta corriente. La brecha demanda/producción desciende, disminuye la inflación, se recupera el crecimiento, mejora el empleo y la distribución del ingreso. Nuestra economía opera con una deficiencia en el ahorro manifiesto en estancamiento, déficit en cuenta corriente e inflación. ¡Es inexorable cambiar de modelo económico!, intervenir el mercado cambiario, devaluar la moneda, descender la tasa de interés y disminuir la contracción monetaria, medidas propicias para sacar a la economía de la recesión que atraviesa.

Durante dos trimestres consecutivos el PIB registró crecimiento negativo. La insistencia de la Junta Directiva del BR en activar políticas que han demostrado su ineficacia -siguiendo órdenes del FMI/BID-, ignorando los pedimentos del Presidente Petro, Minhacienda, gremios económicos y sindicales, para incrementar la producción y bajar significativamente la inflación, exigen un modelo que eleve la tasa de ahorro, devalúe la moneda y baje la tasa de interés. ¡Las soluciones están a la mano! El gobierno está empeñado en ampliar el ahorro, la producción y el empleo, pero las medidas del BR son contrarias a dichos propósitos. Si la Banca Central adopta un modelo de desequilibrio, nuestro aparato productivo puede superar la fase recesiva y salir adelante.

En entrevista concedida por el Gerente del BR a El Espectador (19/11/2023), expresó: “No considero apropiado caracterizar la coyuntura en términos de recesión… Hay sectores particularmente golpeados para los cuales sería deseable adoptar medidas de apoyo… En la Junta Directiva del BR hay plena conciencia sobre los beneficios que tendría contar con unas tasas de interés más bajas… Recientemente, hemos observado una apreciación del peso del orden de 17%”. Confrontados los planteamientos expuestos con los del Gerente del BR/Junta Directiva, NO cabe duda de que la Banca Central asumió medidas desacertadas que riñen diametralmente con las necesidades reales del crecimiento económico/programas sociales.