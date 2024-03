¿Quién es Rubén Lanao, el acordeonero que Silvestre Dangond echó por acusaciones de delito sexual?

.Publicidad.

Gracias a una denuncia presentada por la periodista Juanita Gómez de Revista Semana, por medio de un video publicado en las cuentas del medio, se pudo dimensionar la gravedad de las acusaciones que pesan contra Rubén Darío Lanao, un famoso acordeonista de la costa caribe, quien hasta el día de hoy estuvo trabajando con Silvestre Dangond.

De acuerdo a lo explicado por Gómez, quien hablo con Paula (nombre cambiado por Semana para proteger la identidad de la víctima), Lanao habría compartido videos íntimos de la pareja y de ella en los que incluía incluso capturas de la víctima haciendo sus necesidades en el baño.

Además, el escándalo tomó fuerza en los últimos días a raíz de unas conversaciones de chat compartidas por “Paula” donde Lanao se victimiza y la culpa de no querer contestar sus mensajes u otras señales de acoso, como unas flores que aparecen referidas en la charla.

“Te mandé rosas, ¿y crees que es para que no me dijeras ni un púdrete?”, le protesta amenazante Lanao en la conversación de tono abusivo compartida por Semana.

Paula enfatizó: “Es triste ver como mi privacidad y mi intimidad se han visto vulneradas por confiar en alguien a quien en algún momento amé. Duré 4 años con una persona que no respetó mi privacidad. Expuesta y señalada, yo creo que es poco para expresar cómo me he sentido en este último mes”.

Un falló de tutela ya ordenó a Lanao parar la difusión de los videos y borrarlos de los lugares donde estén disponibles. Tiene 48 horas para hacerlo, desde el momento del dictamen.

Nuevos detalles del caso Rubén Lanao pic.twitter.com/j6LYb7S0Q5 — Juanita Gómez L. (@JuanitaGomezL) March 21, 2024

