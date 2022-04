Qué mamera votar por Petro para que el presidente sea Benedetti

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Voy a votar por Petro pero también tengo miedo. Mi miedo no tiene nada que ver con el probado carácter autoritario del autoproclamado líder de la Revolución de la Vida, ni con su profundo odio a los periodistas que no son de su cuerda, ni a la inestabilidad emocional que le ha costado perder, a lo largo de su vida política, a sus más leales aliados, ni a su probado machismo, ni a su discurso vacío, anacrónico, a veces cursi, como si se hubiera aprendido capítulos enteros de Las venas abiertas de América Latina. No, a mi me preocupa es Armando Benedetti.

La influencia del exsenador del Partido de la U, símbolo de todo lo que detestamos de un congresista, no se limita a la rumba constante a la que ha estado expuesto Petro y que le ha costado la furia de su esposa, la muy digna Verónica Alcocer, sino que es el único hombre que le habla al oído al Candidato Pedante. Y gracias a él un poderoso y aplastante clan de la Costa se ha acercado al Pacto Histórico.

En el departamento del Atlántico si uno habla de clanes uno piensa en los Name, los Char, los Daes y hasta los Gerlein, pero pocos saben del Clan Torres, los hombres que manejan a su antojo municipios de alta votación como Puerto Colombia. Hace cuatro años, cuando perdió con Duque en segunda vuelta, Petro se dio cuenta que, si quería llegar a ser presidente, tenía que ganarse la Costa. Por eso su hijo Nicolás aspiró y obtuvo un escaño en la Cámara del Atlántico. Se suponía que él iba a ser el hombre que controlaría y molestaría, como un vidrio en la media, a la gobernadora Elsa Noguera, clara alfil de los Char. Pero en vez de eso su esposa, Daysuris Vásquez, escogió como madrina de bautizo de su hijo a la señora Elsa. Así que entre compadres es mejor no pisarse la manguera. Nicolás demostró que muchas veces los uribistas tienen razón: el mamerto deja de serlo cuando los ricos lo invitan a sus mesas. Nicolás Petro nunca estuvo a la altura de la misión que le encomendó la Casa Petro: ganar adeptos a la causa que aumentaran los 30.000 votos conseguidos en la elección del 2018.

En cambio, Armando Benedetti tenía toda la habilidad para conseguirlo. Amo de las maquinarias contactó al Clan Torres y ellos pidieron que en la lista al Senado se incluyera a Pedro Flórez para ocupar la curul que ocupaba Bendetti, con alguien de su entraña como era Pedro Flórez. A cambio Euclides Torres, patriarca del Clan, pagaría los charters de Petro, incluido el que viajó a Santiago de Chile a la posesión de Gabriel Boric en el pasado febrero e incluso el Petro Bus que transporta a tanto de sus entusiastas por todo el departamento. Pedro Flórez no estuvo con la gente del Pacto Histórico el pasado 13 de marzo en la humilde celebración que hicieron en Barranquilla porque tenía que, supuestamente, viajar al Hotel Gran Hyatt de Bogotá a estar al lado de Petro quien estaba pletórico por los mas de cuatro millones de votos que había conseguido en la consulta, doblando a su rival directo Federico Gutierrez. Sin embargo, Florez nunca llegó a Bogotá, su destino era Puerto Colombia, al lado de César Lorduy celebrando el triunfo de los liberales, partido en el que los Torres también tienen ficha en la lista, Dulce Torres, esposa del propio Pedro Flórez. Según una fuente anónima que habló conmigo, Armando Benedetti es testaferro de los Torres. Por eso, en esa reunión en Puerto Colombia, habían indeseables como Carlos Rojano, exesposo de la propia Aida Merlano.

Cómo serán de malos nuestros candidatos que tengo que votar por el menos peor, y ese es Petro, quien de lejos tiene más cerebro que Fico. Pero hay que tragarse varios sapos, el peor es Benedetti quien representa todos los vicios de la política tradicional. Qué mamera este tipo hablándole todo el tiempo a Petro y deslumbrándolo con sus rumbas pantagruélicas.

Que no los confunda la pureza de Francia Márquez, Petro no es más que un político. Voten por él pero no se conviertan en adeptos, en fieles a una iglesia. La Historia les ha permitido conseguir la revancha y presenciar el hundimiento del uribismo. Hay que demostrar que se es superior moral e intelectualmente que los otros y que si queremos votar a Petro es porque entenderemos que es mejor hacerle oposición a él y no a otro. Porque los presidentes están ahí es para exigirles, para cuestionarlos y no para alabarlos. Esto no es el Vaticano, es Colombia, y a los presidentes no se les besa el anillo.