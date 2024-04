Qué ha hecho Bogotá para convertirse en un atractivo destino turístico

.Publicidad.

El alcalde Carlos Fernando Galán se la jugó por hacer del turismo una prioridad de su gobierno y convenció a Andrés Santamaria, un caleño abogado de la Javeriano estudios en Política y Derechos Humanos en Suecia, quien fue el fue su presidente del Comité financiero de su campaña y quien sonó para ser el secretario de Gobierno, para que aceptara dirigir el Instituto Distrital de turismo y convertir la capital en el destino turístico líder de Latinoamérica.

Sabía de su capacidad de innovación para inyectar una visión fresca y renovadora al turismo de la capital colombiana, pero también volar alto y proyectar la capital en el mundo. De allí la insistencia en posicionar la marca Bogotá y construir una plataforma global, un Visit Bogotá, como lo tiene las grandes ciudades y ponerse como gran meta de lograr 2 millones de turistas.

Espaldarazo de TripAdvisor a Bogotá

Cada año, la plataforma TripAdvisor, líder mundial en viajes, otorga a sitios de interés como destinos, hoteles y restaurantes, el premio Travellers' Choice. Los ganadores se seleccionan considerando las opiniones y calificaciones recopiladas durante 12 meses según las valoraciones de los usuarios.Bogotá resultó escogida como 'Best of the Best Destination' en la categoría Trending Destinations World y en la categoría 'The best of the best' en los Travelers Choice Awards siendo reconocida como el sexto mejor destino, por encima de ciudades como Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires, colocándola a nivel de Tokio y Seul.

La innovación ha sido clave en su estrategia, introduciendo elementos como vídeos diferenciales, promocionales de la ciudad. Y así lo logró en el festival de Esteropicnic tras cada presentación de artistas, imágenes de Bogotá, muchos se sorprendieron de la visibilidad de Bogotáá en un festival.

Las cifras que la ciudad ha entregado en materia de entrada y salida de viajeros y hotelera muestran el crecimiento turístico de Bogotá. Por ejemplo, en los primeros meses del año la Terminal incremento su tránsito de pasajeros en un 21% y los vuelos también vieron reflejado un aumento considerable del casi 12%. En los primeros meses del año, según datos oficiales, hubo un aumento en tasa hotelera de casi el 60%. En total entre enero y febrero de 2024 Bogotá recibió 294.624 extranjeros, que mostraron un aumento del 8%.

Estereo Picnic, que se hizo en esta oportunidad en el Parque Simón Bolívar, en el corazón de Bogotá, reunió durante sus 4 días a más de 160 mil personas.

Santamaríaa ha extendido su enfoque a diversos aspectos del turismo, desde la gastronomía hasta el entretenimiento y el turismo verde, abordando temas nunca antes explorados con tal dedicación como el turismo comunitario y social como herramienta de transformación social. Su presencia constante en redes sociales ha mantenido a Bogotá en la conciencia colectiva global, presentándola no solo como un destino, sino como una experiencia completa y diversa.

Convencido de los emprendimientos personales, se propone buscar caminos para apoyar iniciativas originales que muestren ángulos sorprendentes de la ciudad. Precisamente fundó RECON, una organización para fomentar iniciativas en este campo; un esfuerzo que lo puso en el radar de países como Suecia, atrayendo el apoyo de entidades internacionales como Naciones Unidas y empresas destacadas como Postobón, Grupo Éxito y Unilever, marcando un hito en la promoción del emprendimiento social en el país, destacando su habilidad innata para crear oportunidades donde parecen no haberlas, sin dejar de mencionar que logró impulsar la Ley de Emprendimiento Social en Colombia. Esta experiencia la trasladará al sector turismo.

Su capacidad no solo se manifestó en su activismo, sino también en su participación en programas de alcance nacional como "Los Informantes" de Caracol TV, donde confrontó abiertamente la discriminación y compartió la historia de su madre, una mujer discapacitada, proveniente de una familia tradicional del Valle del Cauca. Esta trayectoria refleja su convicción de que no existen obstáculos insuperables cuando hay un buen propósito por delante.

En pocos meses, ha elevado el perfil de Bogotá y del Instituto Distrital de Turismo a nivel global, al punto que por primera vez Bogotá fue nominada a 5 categorías en los World Travel Awards https://www.worldtravelawards.com/, cuando nuevamente serán los viajeros que han hecho su visita a la capital de Colombia una experiencia que se llevan para recordar, quienes decidirán.