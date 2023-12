¿Qué aportó Estados Unidos a la Cultura de Occidente?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Se confunde ‘Occidente’ con ‘Democracia’

Occidente es la cultura que evolucionó en Europa con el mundo griego después el Romano y luego el Cristiano, con sus mitologías que pasaron del Olimpo griego a los Campos Elíseos romanos y con el nacimiento de Jesús se trasladaron a la Biblia y el Paraíso Terrenal con todas las creencias de la religión católica y sus variantes protestantes.

En lo político Grecia montó el sistema de Democracia que poco o nada tiene que ver con el actual concepto. Era el mecanismo de gobierno ejercido por las ‘Demos’ equivalentes a las juntas de acción comunal para tomar decisiones en las que quedaba representado todo el pueblo. Pero por supuesto no existía el voto universal, ni el principio de pesos y contrapesos. No existía el rule of law, o sea el orden regido por un estado de derecho y era solo un modelo con un mecanismo para tomar decisiones a nombre de las diferentes ‘barriadas’ de los centros urbanos como eran Esparta o Atenas.

Roma aportó la figura de la República. Después de heredar la tradición de la monarquía etrusca donde el rey era cabeza religiosa y militar iniciaron el modelo donde la sociedad se dividía entre patricios y plebeyos. Crearon instituciones de gobierno representativas, dependientes inicialmente sólo de los patricios reunidos en un Senado. Después se incluyó al tribuno de la plebe y las figuras de los comicios donde se decidían las leyes, se elegían los cargos públicos y se decidía sobre las relaciones de guerra o paz con otras naciones, y las magistraturas donde se desarrollaban las carreras políticas siempre compartidas, bajo cargos de cónsul (2), pretor (8) para impartir Justicia, cuestor equivalente a contralor, edil (4) que gobernaban las ciudades, censor encargado de la clasificación y registro de los ciudadanos, y tribuno de la plebe con derecho de veto sobre las decisiones del Senado para defender los derechos de los plebeyos.

Por excepción se escogía un dictador que asumía el gobierno durante seis meses como comandante militar. El éxito mismo del sistema conllevó grandes cambios, desplazando a los campesinos a las ciudades y reemplazándolos con los esclavos extranjeros, generando más poder en los militares y los patricios. Los ejércitos se profesionalizaron convirtiéndose en fuente de ambiciones políticas en cabeza de sus jefes. Se fue abandonando la función del Senado y concentrando el poder en individuos que buscaban acapararlo, llevando a guerras civiles que, tras la delegación de los poderes del Senado en quien ganara, produjo la figura del Imperator y el Imperio.

Pero el conjunto de estas instituciones nos aportó el principio de la codificación y lo que conocemos como el Derecho Romano.

Entre los bárbaros (genérico para nombrar a las tribus extranjeras del Norte -francos, godos, germanos, vándalos, etc, etc.,) y el cristianismo (derivación del judaísmo) debilitaron al Imperio hasta dividirlo en el de Roma y el de Constantinopla (proclamado por Constantino), el primero calificado como de Occidente por referencia a la ubicación del otro denominado ‘Bizantino’ por el anterior nombre de esa ciudad. En la práctica nace no solo por eso la referencia de ‘Occidente’ sino -excepto el caso de Grecia- por las diferencias con las otras culturas y naciones ajenas a las nuestras (Siria, Líbano, Turquía, , etc)

Los aportes del gran Renacimiento reivindicando estos antecedentes y de la cultura árabe y morisca (al-Andaluz) completaron la identidad de lo que es nuestra cultura occidental.

La evolución de esta cultura tras el paso de las monarquías a lo que hoy llamaríamos el Estado Liberal, desarrolló en lo político todos elementos que hoy caracterizan a ‘Occidente’: el parlamentarismo, la división de poderes, el sufragio, el contrato social como concepto y como mecanismo creando las Constituciones, etc.

Los aportes de los Estados Unidos fueron básicamente la proclamación de la soberanía del pueblo (“We the People”). Por la circunstancia de no tener ningún antecedente como Nación, aún sin proponer nada nuevo plasmó antes que las Naciones Europeas los ideales que desde entonces allá se debatían y concretarían más tarde bajo diferentes formas,

La palabra Democracia no existía y el concepto de ‘democrático’ correspondía a una búsqueda de una mejor distribución del poder de la riqueza y en últimas de las oportunidades; nada que ver con un sistema político.

Paradójicamente su segundo aporte apareció solo después de la Primera Guerra Mundial con la palabra de Democracia, propuesta para un modelo político para enfrentar al nacido de la Revolución Rusa. Designaría no solo el sistema americano sino su compromiso que con el nombre de ‘destino manifiesto’ les ha justificado considerar que ese es el único modelo de gobierno existente o aceptable. Infortunadamente no solo con el propósito de defender lo que considera sus valores sino de imponerlos ‘a las buenas o a las malas’.

Es válido identificarnos como Occidente y defender nuestros valores culturales pero no hay razón para someternos a que la única forma de hacerlo es siguiendo los patrones americanos (en ambos sentidos de la palabra)