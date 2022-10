Los participantes del concurso musical no solo impactan por su ternura sino también por las rumbas que arman, ponen a bailar hasta el más tronco

Sin duda alguna La Voz Senior ha sido uno de los programas musicales que ha tenido una gran aceptación por parte de los televidentes del canal Caracol. Desde las audiciones, eran muchos los comentarios positivos que recibía el programa, pues sus historias generaban mucha emoción en quienes veían el programa. Sin embargo, ahora que el programa ha avanzado, las historias tristes cambiaron y ahora todo es felicidad y pachanga.

Y es que, en uno de sus más recientes capítulos de La Voz Senior, en la fase de los nocauts, dos participantes descrestaron a todo el mundo y animaron a todos los que estaban allí viendo su show. Con canciones antiguas y al mejor ritmo colombianos, los concursantes pusieron a bailar a todo el mundo, incluso Andrés Cepeda se animó a bailar. Ciertamente el fiestón que se pegaron los jurados fue único y seguramente será un nocaut que no olvidarán.

Tras estos dos grandes shows, los elogios de los jurados no faltaron, felicitando no solo a los concursantes pues también Nacho, su entrenador, se llevó varios halagos aquella noche. Finalmente, a Nacho se le aguaron los ojos, pues ya tenía cierto cariño por estos participantes y la decisión por tomar era difícil. No es la primera vez que estas cosas pasan en La Voz Senior, pues varias presentaciones terminan siendo una fiesta total.

